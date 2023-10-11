Ірина Білик, Alekseev та інші зірки, що мали роман з росіянами: хто з них досі разом

Не всі українські зірки віднайшли своє кохання на батьківщині. Є ряд артистів, які перебували в стосунках з росіянами – а деякі пари досі разом.

24 Канал розповість детальніше історії українських зірок, які в той чи інший період свого життя пов'язали життя з росіянами.

До слова Новий роман після стосунків з росіянином: Аліна Гросу заінтригувала фото з каблучкою на пальці

Антон Савлепов

Соліст Quest Pistols закрутив роман з російською акторкою (щоправда, Горбачова народилась в Маріуполі й провела там дитинство) у 2020 році. Наступного року пара одружилася.

Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, Горбачова спершу виступила проти війни. Та потім почала виправдовуватися, поїхала в Росію та вийшла там на червону доріжку Московського кінофестивалю. Після цього й Антон, і Ірина повідомили про розлучення.



Антон Савлепов та Ірина Горбачова / Фото з інстаграму зірки

Ліза Василенко

Позиція української акторки кидається з одного боку в інший. Спершу вона висміює Україну, а потім плачеться в інтерв'ю. Навесні цього Василенко закрутила роман з російським репером Моргенштерном – їхні стосунки тривають, судячи з соціальних мереж. Про війну мовчать обоє.



Ліза Василенко та Моргенштерн / Фото з інстаграму зірки

Аліна Гросу

Співачка двічі мала стосунки з росіянами. Влітку 2019 року Аліна Гросу вийшла заміж за російського бізнесмена Олександра Комкова – їхній шлюб тривав тільки кілька місяців. У грудні того самого року подружжя розлучилося через те, що чоловік знайшов іншу.

У 2021 році Аліна Гросу вперше вийшла на публіку з новим бойфрендом – російським актором Романом Полянським, який ще тоді запевняв, що наполовину українець. На початку війни він підтримав Україну, а в листопаді засвітився у Москві. Згодом стало відомо, що Полянський і Гросу розійшлися.



Аліна Гросу та Роман Полянський / Фото з інстаграму зірки

Віра Брєжнєва

Співачка й сама не називала себе українкою, але зараз співає українською та підтримує державу у війні. На відміну від її колишнього чоловіка Костянтина Меладзе. Брати Меладзе народилися в Батумі, навчалися в Україні, але у висновку будували (й продовжують це робити) свою кар'єру в Росії.

Костянтин Меладзе та Віра Брєжнєва одружилися в Італії у 2015 році. Після початку повномасштабного вторгнення пішли чутки про розрив, а тиждень тому артистка підтвердила, що пара розлучилась.



Костянтин Меладзе і Віра Брєжнєва / Фото з інстаграму зірки

Ірина Білик

Третім та наразі останнім шлюбом Ірини Білик стали стосунки з російським художником і режисером Асланом Ахмадовим. Вони познайомилися у 2011 році на зйомках кліпу та одружилися у 2015 році. Цього самого року Білик стала мамою вдруге через сурогатне материнство.

З 2020 року Ахмадов перестав приїжджати до дружини й сина, тому через рік зірка зініціювала розлучення.



Ірина Білик з колишнім чоловіком і сином / Фото з інстаграму зірки

Alekseev

Співак понад 4 роки перебуває у стосунках з солісткою "ВІА Гри", росіянкою Уляною Синецькою. Їхні стосунки не зруйнувала навіть війна.

Повномасштабне вторгнення артистка зустріла в Європі, але в травні приїхала до коханого. Через російське громадянство Alekseev поставив дівчину на облік в СБУ. "Вона живе тут чотири роки зі мною. Вона хоче будувати своє майбутнє в нашій країні, поряд зі мною", – казав співак.



Alekseev та Уляна Синецька / Фото з інстаграму зірки

Катерина Кузнєцова

Українська акторка, яка зіграла в серіалі "Кухня", перебуває в цивільному шлюбі з чоловіком-росіянином. Катерина визнає, що вони сваряться через політичні погляди, зазвичай тема конфліктів – це "хороші росіяни". Подружжя живе за кордоном.



Катерина Кузнєцова з коханим / Фото з інстаграму зірки