Про це повідомляє Showbiz 24 з посиланням на ютуб-канал окремої артилерійської бригади НГУ.
Читайте також Після важкого поранення на фронті: син Грубича вперше розкрив, чи повернеться у військо
У нас такі круті жінки. Оце "баби круті чуваки" – це про військовослужбовиць (відсилка до пісні Ірени Карпи – Showbiz 24). Я захоплююся жінками, які позалишали дітей вдома та чоловіків і взяли собі цей пріоритет. У мене не вистачило на таке сміливості. Це взагалі для мене поза гранню, ми ніколи не зможемо віддати борг цим жінкам,
– зазначила Ірена Карпа.
Письменниця вважає, що хтось з жінок-військовослужбовиць має написати книгу, в якій було б правдиво висвітлено всі виклики війни.
Інтерв'ю з Іреною Карпою: дивіться відео онлайн
До речі, нещодавно Ірена Карпа презентувала нову книгу "Він повертається в неділю". Письменниця вважає її найважливішою і найглибшою у своїй кар'єрі. Жінка зізналась, що писати книгу про війну було викликом.
Це ліки проти амнезії. Ліки проти того, щоб люди не йшли у свій зручний та тупий комфорт. На початку повномасштабного був ось цей підйом, рух тощо. А зараз якщо спитати у видавців, то книги про війну не купуються, тому я всім кажу, що це історія любові,
– поділилась вона.
Карпа підкреслила, що не є військовою експерткою, щоб оцінювати перебіг війни.
Але я письменниця, і в мене є близькі люди, які на фронті. У мене є близькі люди, в кого забрали їхню любов назавжди,
– додала Ірена.
Коротко про Ірену Карпу
Ірена Карпа – не лише письменниця, але й співачка. Вона є лідеркою українського рок-гурту Qarpa, який до 2007 році називався "Фактично самі".
Карпа – авторка таких книг: "Як виходити заміж стільки разів, скільки захочете", "Добрі новини з Аральського моря", "Тільки нікому про це не кажи", "50 хвилин трави. Фройд би плакав" та інших.
З жовтня 2015 до липня 2019 року була першою секретаркою з питань культури посольства України у Франції. Письменниця є членкинею Українського ПЕН.