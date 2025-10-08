Про це повідомляє Showbiz 24 з посиланням на ютуб-канал окремої артилерійської бригади НГУ.

У нас такі круті жінки. Оце "баби круті чуваки" – це про військовослужбовиць (відсилка до пісні Ірени Карпи – Showbiz 24). Я захоплююся жінками, які позалишали дітей вдома та чоловіків і взяли собі цей пріоритет. У мене не вистачило на таке сміливості. Це взагалі для мене поза гранню, ми ніколи не зможемо віддати борг цим жінкам,

– зазначила Ірена Карпа.

Письменниця вважає, що хтось з жінок-військовослужбовиць має написати книгу, в якій було б правдиво висвітлено всі виклики війни.

Інтерв'ю з Іреною Карпою: дивіться відео онлайн

До речі, нещодавно Ірена Карпа презентувала нову книгу "Він повертається в неділю". Письменниця вважає її найважливішою і найглибшою у своїй кар'єрі. Жінка зізналась, що писати книгу про війну було викликом.

Це ліки проти амнезії. Ліки проти того, щоб люди не йшли у свій зручний та тупий комфорт. На початку повномасштабного був ось цей підйом, рух тощо. А зараз якщо спитати у видавців, то книги про війну не купуються, тому я всім кажу, що це історія любові,

– поділилась вона.

Карпа підкреслила, що не є військовою експерткою, щоб оцінювати перебіг війни.

Але я письменниця, і в мене є близькі люди, які на фронті. У мене є близькі люди, в кого забрали їхню любов назавжди,

– додала Ірена.

Коротко про Ірену Карпу