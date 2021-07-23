У підписі Ірена Карпа зізналася, що автором нових пляжних кадрів став її чоловік Людовик-Кирило Требюше. Письменниця розповіла: перед зйомкою нила коханому, що вона "єдина баба без пляжних фото в інстаграмі", однак це не допомогло. Зі 150 фото їй не сподобалось жодне.

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Кілька кадрів зірка таки показала 35-тисячній аудиторії в інстаграмі. Перед камерою вона з'явилась у купальнику кольору хакі. На ній низькі трусики та крихітний бюстгальтер без бретелей. Пляжний look Ірена Карпа довершила солом'яним капелюхом з необробленим краєм.

На одному з фото вона опустилась на коліна й випнула груди вперед. У такій позі приголомшливо виглядав підтягнутий животик письменниці.

На інших світлинах вона зображена стоячи з капелюхом у руках. Серію кадрів завершив зворушливий знімок з чоловіком.

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