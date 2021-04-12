Іраклі Макацарія представив свою кохану: що публікує в мережі 19-річна дівчина

Герой 6 сезону "Холостяка" Іраклі Макацарія спричинив фурор у мережі. Продюсер представив публіці свою кохану Лізу Чичуа, однак не став розкривати жодних подробиць нових стосунків. Про вік, професію, хобі та батьків дівчини дізнавайтеся в матеріалі Showbiz 24.

За особистим життям красунчика Іраклі Макацарія слідкувала вся країна. Після участі в реаліті-шоу "Холостяк" він не оприлюднював свої романи та відмовлявся показувати обраниць громадськості, чим лише підігрівав чутки та цікавість шанувальників. Публіка була впевнена, що справжнє кохання кінопродюсер знайде в Україні, однак серйозні стосунки він зав'язав з грузинкою Лізою. Більше про дівчину дізнавайтеся далі.

Важливо Герой "Холостяка" Іраклі Макацарія показав свою кохану: романтичні фото

Що відомо про нову кохану Іраклі Макацарія

Кохану Іраклі Макацарія звати Ліза Чичуа .

. Наприкінці березня дівчині виповнилося лише 19 років, тоді як учаснику "Холостяка" – 36 років. Так, різниця у віці закоханих аж 17 років! Додамо, Іраклі Макацарія був одним із запрошених гостей на великому святкуванні її дня народження. Саме того дня пара зробила романтичне фото, яке чоловік опублікував у власному профілі в інстаграмі

Ліза Чичуа – лікар . Довгонога красуня навчалася в Тбіліському державному медичному університеті, а з 2021 року працює в організації охорони здоров'я Грузії.

. Довгонога красуня навчалася в Тбіліському державному медичному університеті, а з 2021 року працює в організації охорони здоров'я Грузії. Мати дівчини – Кеті Асатіані. Вона доктор медицини, доцент медичного факультету Тбіліського університету та президентка Грузинської асоціації ожиріння. Жінка публічна особистість та веде власну рубрику на телебаченні. Батько дівчини – також лікар.

Як і мама, Ліза чудово співає. Вона навіть брала участь у пісенних конкурсах і шоу. Дівчина неодноразово демонструвала свій талант на телебаченні.

Що дівчина Іраклі Макацарія публікує в інстаграмі

19-річна Ліза Чичуа неактивна в інстаграмі. У її профілі всього 20 дописів, однак аж 10 тисяч підписників. Їхня кількість стрімко збільшилася відтоді, як Іраклі Макацарія оголосив, що вона "кохання його життя".