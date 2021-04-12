Іраклі Макацарія представив свою кохану: що публікує в мережі 19-річна дівчина

Джерело:фейсбук дівчини Іраклі Макацарія
Герой 6 сезону "Холостяка" Іраклі Макацарія спричинив фурор у мережі. Продюсер представив публіці свою кохану Лізу Чичуа, однак не став розкривати жодних подробиць нових стосунків. Про вік, професію, хобі та батьків дівчини дізнавайтеся в матеріалі Showbiz 24.
За особистим життям красунчика Іраклі Макацарія слідкувала вся країна. Після участі в реаліті-шоу "Холостяк" він не оприлюднював свої романи та відмовлявся показувати обраниць громадськості, чим лише підігрівав чутки та цікавість шанувальників. Публіка була впевнена, що справжнє кохання кінопродюсер знайде в Україні, однак серйозні стосунки він зав'язав з грузинкою Лізою. Більше про дівчину дізнавайтеся далі.
Важливо Герой "Холостяка" Іраклі Макацарія показав свою кохану: романтичні фото
19-річна Ліза Чичуа неактивна в інстаграмі. У її профілі всього 20 дописів, однак аж 10 тисяч підписників. Їхня кількість стрімко збільшилася відтоді, як Іраклі Макацарія оголосив, що вона "кохання його життя".