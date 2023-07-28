Дуже негативно ставлюся, – Іраклі Макацарія різко висловився проти росіян, які втекли до Грузії
Джерело:"Слава +"
Ексучасник шоу "Холостяк" Іраклі Макацарія разом з дружиною та сином живуть в Грузії. В країну після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну переїхало багато росіян. Відтак бізнесмен висловив свою думку про громадян Росії, що втікають в Грузію.
Чоловік розповів, що має знайомих з Росії, які засуджують російську агресію в Україні. Втім, він зауважив, що більшість росіян все ж є "зазомбованими".
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Іраклі Макацарія висловився про росіян
Бізнесмен переконаний, що лише незначна частина грузинів сьогодні підтримує росіян. Він також зазначив, що в Грузії слід розмовляти саме грузинською мовою. На його думку, це має дуже строго регулюватися. І в цьому питанні Іраклі захоплюється Україною.
Ставлення до російської нації докорінно змінилося. Тут пояснень, чому і як – не треба. У мене є знайомі, нормальні люди, які мають російський паспорт. В спілкуванні вони повністю підтримують Україну і засуджують те, що робить Росія і вся шайка. І кажуть, що це геноцид. Але більша частина населення, яку ми бачимо, це зомбована частина,
– поділився чоловік.
Макацарія додав: "Я дуже негативно ставлюся до того потоку людей, який сюди заходить. Мені б хотілося, щоб це якось регулювалося. Можливо, щоб їм не було можливості в Грузії починати бізнес, або займатися якоюсь комерційною діяльністю".
- Актор Тарас Цимбалюк розірвав зв'язки з усіма росіянами, з якими товаришував чи спілкувався до вторгнення. Спочатку актор їм написував, телефонував і навіть пропонував зустрітися, але коли зрозумів, як "по-дибільному" вони поводяться, просто забив. Також він розповів, що розхвалювати тих, хто просто дременув з Москви, не збирається.
- Мішель Андраде пояснила, що після 24 лютого 2022 року її ставлення до росіян цілком змінилося. Вона зазначила: "Кожен росіянин показав своє обличчя, замовчуючи війну в Україні, підтримуючи Росію, яка щодня вбиває мирних людей. Для мене ці люди зараз не існують".
- Український співак Дзідзьо вважає, що росіяни нечесні, підлі та підступні. Він називає їх зрадниками. Ба більше, виконавець переконаний, що українці "стали в горлі" росіянам через те, що ми нащадки Київської Русі, а росіяни натомість не мають власної історії. Дзідзьо наголосив: "Треба раз і назавжди поставити крапку в цьому питанні. Ми – не брати й не сестри. Ви були орками, ними й залишаєтеся. Ви – паскудна нація, яка проти людства, проти України. Нам із ними треба припинити стосунки".
- Український та білоруський телеведучий та актор Дмитро Танкович поділився, що зневажає усіх росіян та називає їх боягузами.