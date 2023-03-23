Емеральд зізналася, як познайомилася з чоловіком: "Служили в різних містах, але доля звела"

Снайперка Євгенія Емеральд, яку називають Жанною д'Арк, зі своїм чоловіком познайомилася, коли була на війні. Пара зіграла весілля на передовій, а тепер жінка в декреті.

В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу Євгенія зізналася, яким було її знайомство з чоловіком і чому весілля було на передовій. Жінка запевняє, що їй пощастило зустріти своє кохання під час війни.

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Військова вважає, що війна – це не тільки про смерть, а й про життя. "Попри те, що в нашій країні йде війна, ми маємо продовжувати жити життя, не боятися вагітніти, народжувати, мріяти, будувати плани на майбутнє", – пояснює вона.

Як Євгенія познайомилася з чоловіком

Жінка розповідає, що з чоловіком Євгеном вони познайомилися дистанційно, адже служили в різних підрозділах та різних містах, але їх звела доля.

Десь в травні я на 2 дні поїхала в Івано-Франківськ, бо там був похорон побратима. Після похорону у нас був вихідний, я вирішила трішки привести себе в порядок, знайшла там салон краси. Неподалік зустріла знайому з Києва. Вона до мене підійшла, каже: "Женічко, що ти тепер робитимеш? Тобі до війни було важко вийти заміж, а тепер ти взагалі не вийдеш і самотньою до кінця життя залишишся",

– розповідає Емеральд.

Жінці від цих слів лише смішно стало. Сусідка сказала це до того, що Євгенія була дуже сильна, ще й снайперка, військова, і багато чоловіків цього боялися.

"Зазвичай чоловіки бояться сильних жінок. Я знала, що мій чоловік побачить, зрозуміє, що треба брати, і нічого не побоїться. Ось саме цим підкорив мене мій майбутній чоловік. Він був дуже впевнений, одразу зрозумів: "Все, треба забирати", – пригадала військова.

Чому одружилися на передовій

Одружилася пара у прифронтовій зоні.

Для мене було важливо, щоб моє весілля було якимось незвичним, щоб запам'яталося на все життя. Скажу, що в мене було максимально незвичне весілля, таки запам'ятається не лише мені, але й багатьом поколінням,

– каже Емеральд.

Додамо, що чоловік Євгенії зараз продовжує службу, хоч і не все розказує дружині. Зараз він або в Бахмуті, або в Харківській області, їздить по різних міста, бо він – стрілець-кулеметник, а ще займається розвідкою.

"Так, як було у нас у підрозділі. Я була снайпером, але мала виїзди з автоматом, і розвідку, і охорону якихось об'єктів. У нас універсальні солдати", – додала вона.

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