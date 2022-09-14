Ед розпитував про Україну, про війну, – Тарас Тополя про знайомство з Едом Шираном

26 серпня український гурт "Антитіла" виступив у Варшаві на концерті Еда Ширана. Тарас Тополя відверто розповів, про що розмовляли зі світовою зіркою за лаштунками.

Деталями цього виступу Тарас поділився в інтерв'ю 24 каналу. Також лідер "Антитіл" зізнався, чому ця подія була важливою не лише для колективу, а й для всієї України.

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Тарас Тополя про знайомство і виступ з Едом Шираном

"Антитіла" вперше за понад 6 місяців виступали перед величезною аудиторією людей. На концерт Еда Ширана у Варшаві прийшло понад 80 тисяч прихильників. Вони зібралися на стадіоні. "Антитіла" зустріли оваціями. Тополя не приховує, що тоді відчував кураж, адреналін, захоплення, радість.

"Коли "Антитіла" підняли український прапор, глядачі взагалі вибухнули криком. Це дуже крута історія. Не скажу, що це подія, яка своєю масштабністю змінила життя гурту "Антитіла", але це точно непересічна подія на нашому творчому шляху і для України", – зізнався Тополя.

Те, що сталося на стадіоні, – це більше не музичний виступ, а акт підтримки України. Світова зірка номер один підтримує Україну, каже про це вголос, дає змогу підняти в себе на виступі український прапор. Це значить, що Україна і наш народ все роблять правильно,

– підсумував артист.

У той день музикантам "Антитіл" вдалося поспілкуватися з Едом Шираном. Вони мали спільний саундчек, кілька разів проспівали 2step між репетиціями. Ед розпитував про Україну, про війну. Кілька разів питав, наскільки довго це триватиме і які перспективи. Його справді цікавить і болить все, що відбувається в нас. Ед Ширан познайомив зі своїми близькими друзями. Потім, після концерту, спочатку after party була гримерці, потім в іншому місці.

Ми багато говорили і з ними, і з його друзями. Запросили їх в Україну. Вони пообіцяли, що обов'язково приїдуть, як тільки буде нагода, коли ситуація буде безпечнішою, щоб не наражати на небезпеку команду Еда Ширана,

– поділився Тарас.

Інтерв'ю з Тарасом Тополею у відеоформаті: дивіться відео онлайн