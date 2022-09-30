Світлана Тарабарова назвала колег, які вразили її під час війни, та висловилась про кума Ярмака

Українська артистка Світлана Тарабарова зізналась, що пишається багатьома своїми колегами. Також вона висловилась про кума Ярмака.

Українська співачка Світлана Тарабарова залишилась в країні навіть під час війни. Вона продовжувала та продовжує їздити до військових, серед яких є і її колеги. В інтерв'ю 24 каналу зірка розповіла, які артисти вразили її найбільше.

Читайте також Світлана Тарабарова чесно зізналася, чи думала змінити професію через безгрошів'я

Світлана Тарабарова про зіркових колег

Пишаюся всіма артистами, які нарешті зрозуміли, що це потрібно. Що мотивація потрібна, що слова подяки, обійми й такі концерти дуже важливі для підняття бойового духу. Тому дякую і пишаюся кожним артистом, який з нами,

– сказала артистка.

Світлана зізналась, що зараз у неї лише позитивні емоції та гордість за українських артистів. Зокрема тих, які з перших днів стали допомагати ЗСУ.

"Вразили чоловіки, які могли виїхати, але взяли зброю та одягли форму – Ярмак, Коля Сєрга, Женя Галич, "Антитіла", Андрій Хливнюк, Фагот, Ахтем Сеїтаблаєв, Олег Сенцов. Цей список значно довший, і я прошу вибачення в тих, кого не згадала, але знайте, що вся країна пишається вами".

Так само при можливості "звалити" залишились тут і постійно виступають для військових Юрій Горбунов з бандою своїх чудових гумористів-сценаристів, Пікалов, Кошовий. А як наші хлопці зустрічають запальних дівчат з "Жіночого кварталу" – це треба бачити,

– зауважила зірка.

Інтерв'ю зі Світланою Тарабаровою: дивіться відео онлайн

Що Тарабарова каже про кума Ярмака

Зірковий кум Світлани Тарабарової – репер Ярмак – служить у Збройних Силах. Співачка розповіла, що музикант завжди заряджає її хорошим настроєм.

"Усією родиною пишаємося нашим другом Сашею Ярмаком. Талановитим музикантом, а тепер і захисником України. Ми бачимося, слава Богу. Бойовий дух у нього максимальний, і він ще нас встигає заряджати. Сашо, завжди з тобою, дякую, що ти є".