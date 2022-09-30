Украинская певица Светлана Тарабарова осталась в стране даже во время войны. Она продолжала и продолжает ездить к военным, среди которых есть и ее коллеги. В интервью 24 каналу звезда рассказала, какие артисты поразили ее больше всего.

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Светлана Тарабарова о звездных коллегах

Горжусь всеми артистами, которые наконец-то поняли, что это нужно. Что мотивация нужна, что слова благодарности, объятия и такие концерты очень важны для поднятия боевого духа. Поэтому спасибо и горжусь каждым артистом, который с нами,

– сказала артистка.

Светлана призналась, что сейчас у нее только положительные эмоции и гордость украинских артистов. В частности, тех, которые с первых дней стали помогать ВСУ.

Полное интервью со Светланой Тарабаровой читайте в рамках проекта "Интервью24".

"Поразили мужчины, которые могли уехать, но взяли оружие и одели форму – Ярмак, Коля Серга, Женя Галич, "Антитела", Андрей Хливнюк, Фагот, Ахтем Сеитаблаев, Олег Сенцов. Этот список значительно длиннее, и я прошу прощения у тех, кого не вспомнила, но знайте, что вся страна гордится вами".

Так же при возможности "свалить" оставшиеся здесь и постоянно выступающие для военных Юрий Горбунов с бандой своих замечательных юмористов-сценаристов, Пикалов, Кошевой. А как наши ребята встречают зажигательных девушек из "Женского квартала" – это надо видеть,

– заметила звезда.

Интервью со Светланой Тарабаровой: смотрите видео онлайн

Что Тарабарова говорит о куме Ярмаке

Звездный кум Светланы Тарабаровой – рэпер Ярмак – служит в Вооруженных Силах. Певица рассказала, что музыкант всегда заряжает ее хорошим настроением.

"Всей семьей гордимся нашим другом Сашей Ярмаком. Талантливым музыкантом, а теперь и защитником Украины. Мы видимся, слава Богу. Боевой дух у него максимальный, и он еще нас успевает заряжать. Саша, всегда с тобой, спасибо, что ты есть".