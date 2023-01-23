Не цінують своє, – Скрипка зізнався, чи зможе Україна замінити заробіток, який був у Росії

Музикант Олег Скрипка до 2014 року активно гастролював у Росії. Коли почалася війна, артист повністю відмовився від концертів там. Однак не впевнений, що український ринок зможе замінити той заробіток, який раніше був у країні-агресорці.

Про це Скрипка розповів в інтерв'ю 24 Каналу. В Україні у виконавця була специфічна ситуація.

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Олег Скрипка про роботу в Україні

За словами Олега, всі наші російськомовні артисти були резидентами України, але частиною російського світу. Те, що вони мали українські паспорти, нічого не означає. А Скрипка ніколи не був частиною світу країни-агресорки, оскільки за кордоном співав і розмовляв українською.

Музика "ВВ" завжди була експортним варіантом української культури. Концерт у Львові, коли всі квитки продані, для мене є приємним показником, бо мій колектив завжди був недооцінений в Україні. Як український борщ. Раніше – борщ та й борщ, а тепер його занесли в ЮНЕСКО. Своє не помічається. Я хотів би мати хороший ринок в Україні, але досі цього не сталося,

– сказав музикант.

Скрипка порівняв "Воплі Відоплясова" з американським гуртом Red Hot Chili Peppers. В Україні вони майже однаково популярні, але Red Hot Chili Peppers можуть мати в десятки разів більші гонорари, ніж у "ВВ". На думку артиста, все тому, що українці не цінують своє.

Нас так виховали росіяни, які не цінують власного продукту. Лише зараз у нас відбувається переосмислення. Починається мода на власний одяг, музику, кухню. Українці мають зрозуміти, що треба споживати власний продукт. Україна стане крутою державою, коли матиме ринок, який споживатиме наш продукт. Сподіваюсь, що це станеться,

– поділився виконавець.

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