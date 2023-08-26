Про Марченко за кадром "Х-Фактору", переклад пісень і шароварщину: відверте інтерв'ю з MBreeze

MBreeze – молодий попгурт з Полтави. Двоє братів – Саша та Ілля зайнялися музикою ще в далекому 2014 році, однак зараз їхня творчість набирає нових обертів. Ми поспілкувалися з учасниками колективу про їхню участь в шоу "Х-Фактор 7", переклад російськомовних треків, шароварщину та байрактарщину.

В рамках проєкту "Інтерв'ю24" MBreeze розповіли про власний досвід спілкування з Оксаною Марченко за кадром вокального шоу. Поділилися своєю думкою про пісню подруги та колеги Ані Трінчер – "Який ти козак". До того ж артисти розповіли, чи виступали за кордоном під час великої війни.

Вас також може зацікавити Готовий віддати життя, – щире інтерв'ю з Ivan NAVI про кохану, музику, повістку та війну

Бачимо в цьому особливу силу, – про дует з братом

Виступати в дуеті з братом – як це?

Насправді ми дуже вдячні Богу за те, що так близько по життю разом, бачимо в цьому особливу силу. Навряд чи MBreeze до цього часу існував би, якби ми не були схожі в поглядах, цінностях, любові та вірі до своєї творчості. У кожного своя роль, і ми гарно доповнюємо один одного в тому, чим займаємось.

У кожному колективі бувають конфлікти та непорозуміння. Як ви розв'язуєте їх?

Ми вже давно пройшли етап конфліктів і суперечок. Кожен зайняв свою роль в гурті, в якій краще розуміється, тому навчились гарно взаємодіяти та довіряти один одному. Наприклад, за мною (Сашею – 24 Канал) останнє слово в музичному плані, у брата (Іллі – 24 Канал) – в адміністративних питаннях і комунікації.

Ми знайшли друга, – про участь в "Х-факторі" та співпрацю з Данилком

Одна з важливих сторінок у вашій творчості – участь в проєкті "Х-Фактор". Тоді ви потрапили у команду до Андрія Данилка, з яким дійшли до фіналу. І навіть по закінченню проєкту продовжили з ним співпрацю. Що дав вам цей досвід?

Ми знайшли для себе не лише наставника – ми знайшли друга, провідника у світ шоубізнесу та людину, котра повірила в нас і доклала багато зусиль для того, щоб нам допомогти почати свій шлях. За час співпраці з Андрієм, ми переїхали в Київ, почали писати свої пісні, випустили перший англомовний альбом, написаний з топовими продюсерами, мали багато цікавих знайомств і багато спілкувались з ним про все. Отож, вклад Андрія в нас на тому етапі дуже великий і ми цінуємо кожну зустріч, пораду, теорію та практику, які отримали від нього. Яка порада запам'яталася найбільше? Не звертати увагу на хейт. І на похвалу також. А чому припинили співпрацювати? Це було спільне рішення. Ми вирішили, що настав час робити свої помилки та ставати самостійною одиницею. Це було нелегко, але необхідно для нашого подальшого шляху.

MBreeze / Фото пресслужби артистів

Її донька нас полюбила, – про Оксану Марченко за кадром "Х-Фактора" У вашому сезоні ведучими були Оксана Марченко та Андрій Бєдняков. Здебільшого учасники проєктів, де була Марченко, розповідають, що на телеекранах вона зовсім не така, як в реальному житті: розмовляла російською, могла критикувати. Для неї спеціально створили образ доброї ведучої, яка за всіх переживає і є улюбленицею публіки. Якою Марченко була у ставленні до вас? Як вона поводилася за лаштунками? Якщо чесно, ми не так багато спілкувалися за кадром, щоб оцінювати її. До того ж це було так давно, що важко пригадати. Втім, пам'ятаємо, що її донька нас полюбила і майже кожного ефіру ми отримували якісь подарунки від неї. Це, мабуть, все. Раніше у своїх інтерв'ю ви згадували, що найулюбленішою піснею в репертуарі є трек I See You. Чому було так і чи змінився фаворит сьогодні? Так, I See You була нашим фаворитом протягом довгого часу, але потім ми почали все більше пізнавати себе, свою мелодику і звучання. І вже після пісні "Утону" кожна ставала кращою за попередню. Принаймні, так нам здається. Наразі, важко виокремити улюблену. Це скоріше залежить від настрою. Не раз подавали свої пісні, – про участь у Нацвідборі на Євробачення I see you ви співали на Нацвідборі на Євробачення-2018. Це ще один важливий етап у вашій кар'єрі. Чи боротиметесь за право представляти Україну на конкурсі наступного року? Після того випадку ми не раз подавали свої пісні на участь у Нацвідборі, але жодного разу не проходили. Тож зараз немає бажання повторювати. Однак, якщо таки й відчуємо, що якась нова пісня буде пасувати конкурсу, то можемо подати та спробувати знову взяти участь. Втім, спеціально писати пісню для Євро не будемо. Не було того розуміння, – про українську мову в музиці та побуті Ваша перша україномовна пісня вийшла лише у 2021 році. Тоді це був дует з Анастасією Кожевниковою. Ви над нею працювали близько двох років. Чому не записували українські пісні раніше? Насправді до дуету з Анастасією в нас була зроблена ще одна пісня – "Дихай". Але вона вийшла у світ трішки пізніше. На жаль, раніше не було того розуміння, яке маємо з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Після 24 лютого 2022 року у вашому репертуарі лише україномовні пісні, окрім треку "Война", де ви заспівали двома мовами. Повномасштабне вторгнення спонукало вас перейти на українську у творчості, публічному просторі. А якою мовою спілкуєтеся в побуті? Так, з першого дня війни ми з братом вирішили, що більше не будемо спілкуватися в публічному просторі російською мовою або співати свій російськомовний репертуар, як би сильно ми його не любили. І з часом почали переходити на українську в повсякденному житті.

MBreeze / Фото пресслужби артистів Є особливі композиції, – про переклад російськомовних пісень Багато артистів зараз перекладають свої російськомовні хіти. Як ставитесь до такої ініціативи?