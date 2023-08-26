Про Марченко за кадром "Х-Фактору", переклад пісень і шароварщину: відверте інтерв'ю з MBreeze
MBreeze – молодий попгурт з Полтави. Двоє братів – Саша та Ілля зайнялися музикою ще в далекому 2014 році, однак зараз їхня творчість набирає нових обертів. Ми поспілкувалися з учасниками колективу про їхню участь в шоу "Х-Фактор 7", переклад російськомовних треків, шароварщину та байрактарщину.
- 1Бачимо в цьому особливу силу, – про дует з братом
- 2Ми знайшли друга, – про участь в "Х-факторі" та співпрацю з Данилком
- 3Її донька нас полюбила, – про Оксану Марченко за кадром "Х-Фактора"
- 4Не раз подавали свої пісні, – про участь у Нацвідборі на Євробачення
- 5Не було того розуміння, – про українську мову в музиці та побуті
- 6Є особливі композиції, – про переклад російськомовних пісень
- 7Ми за якісний продукт, – про шароварщину та байрактарщину
- 8Може викликати сльози, – про реліз треку "Кіно"
- 9Нам подобається грати в навушниках, – про концерти та виїзди за кордон
- 10Бліц з MBreeze
В рамках проєкту "Інтерв'ю24" MBreeze розповіли про власний досвід спілкування з Оксаною Марченко за кадром вокального шоу. Поділилися своєю думкою про пісню подруги та колеги Ані Трінчер – "Який ти козак". До того ж артисти розповіли, чи виступали за кордоном під час великої війни.
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Бачимо в цьому особливу силу, – про дует з братом
Виступати в дуеті з братом – як це?
Насправді ми дуже вдячні Богу за те, що так близько по життю разом, бачимо в цьому особливу силу. Навряд чи MBreeze до цього часу існував би, якби ми не були схожі в поглядах, цінностях, любові та вірі до своєї творчості. У кожного своя роль, і ми гарно доповнюємо один одного в тому, чим займаємось.
У кожному колективі бувають конфлікти та непорозуміння. Як ви розв'язуєте їх?
Ми вже давно пройшли етап конфліктів і суперечок. Кожен зайняв свою роль в гурті, в якій краще розуміється, тому навчились гарно взаємодіяти та довіряти один одному. Наприклад, за мною (Сашею – 24 Канал) останнє слово в музичному плані, у брата (Іллі – 24 Канал) – в адміністративних питаннях і комунікації.
Ми знайшли друга, – про участь в "Х-факторі" та співпрацю з Данилком
Одна з важливих сторінок у вашій творчості – участь в проєкті "Х-Фактор". Тоді ви потрапили у команду до Андрія Данилка, з яким дійшли до фіналу. І навіть по закінченню проєкту продовжили з ним співпрацю. Що дав вам цей досвід?
Ми знайшли для себе не лише наставника – ми знайшли друга, провідника у світ шоубізнесу та людину, котра повірила в нас і доклала багато зусиль для того, щоб нам допомогти почати свій шлях. За час співпраці з Андрієм, ми переїхали в Київ, почали писати свої пісні, випустили перший англомовний альбом, написаний з топовими продюсерами, мали багато цікавих знайомств і багато спілкувались з ним про все. Отож, вклад Андрія в нас на тому етапі дуже великий і ми цінуємо кожну зустріч, пораду, теорію та практику, які отримали від нього.
Яка порада запам'яталася найбільше?
Не звертати увагу на хейт. І на похвалу також.
А чому припинили співпрацювати?
Це було спільне рішення. Ми вирішили, що настав час робити свої помилки та ставати самостійною одиницею. Це було нелегко, але необхідно для нашого подальшого шляху.
Її донька нас полюбила, – про Оксану Марченко за кадром "Х-Фактора"
У вашому сезоні ведучими були Оксана Марченко та Андрій Бєдняков. Здебільшого учасники проєктів, де була Марченко, розповідають, що на телеекранах вона зовсім не така, як в реальному житті: розмовляла російською, могла критикувати. Для неї спеціально створили образ доброї ведучої, яка за всіх переживає і є улюбленицею публіки. Якою Марченко була у ставленні до вас? Як вона поводилася за лаштунками?
Якщо чесно, ми не так багато спілкувалися за кадром, щоб оцінювати її. До того ж це було так давно, що важко пригадати. Втім, пам'ятаємо, що її донька нас полюбила і майже кожного ефіру ми отримували якісь подарунки від неї. Це, мабуть, все.
Раніше у своїх інтерв'ю ви згадували, що найулюбленішою піснею в репертуарі є трек I See You. Чому було так і чи змінився фаворит сьогодні?
Так, I See You була нашим фаворитом протягом довгого часу, але потім ми почали все більше пізнавати себе, свою мелодику і звучання. І вже після пісні "Утону" кожна ставала кращою за попередню. Принаймні, так нам здається. Наразі, важко виокремити улюблену. Це скоріше залежить від настрою.
Не раз подавали свої пісні, – про участь у Нацвідборі на Євробачення
I see you ви співали на Нацвідборі на Євробачення-2018. Це ще один важливий етап у вашій кар'єрі. Чи боротиметесь за право представляти Україну на конкурсі наступного року?
Після того випадку ми не раз подавали свої пісні на участь у Нацвідборі, але жодного разу не проходили. Тож зараз немає бажання повторювати. Однак, якщо таки й відчуємо, що якась нова пісня буде пасувати конкурсу, то можемо подати та спробувати знову взяти участь. Втім, спеціально писати пісню для Євро не будемо.
Не було того розуміння, – про українську мову в музиці та побуті
Ваша перша україномовна пісня вийшла лише у 2021 році. Тоді це був дует з Анастасією Кожевниковою. Ви над нею працювали близько двох років. Чому не записували українські пісні раніше?
Насправді до дуету з Анастасією в нас була зроблена ще одна пісня – "Дихай". Але вона вийшла у світ трішки пізніше. На жаль, раніше не було того розуміння, яке маємо з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Після 24 лютого 2022 року у вашому репертуарі лише україномовні пісні, окрім треку "Война", де ви заспівали двома мовами. Повномасштабне вторгнення спонукало вас перейти на українську у творчості, публічному просторі. А якою мовою спілкуєтеся в побуті?
Так, з першого дня війни ми з братом вирішили, що більше не будемо спілкуватися в публічному просторі російською мовою або співати свій російськомовний репертуар, як би сильно ми його не любили. І з часом почали переходити на українську в повсякденному житті.
Є особливі композиції, – про переклад російськомовних пісень
Багато артистів зараз перекладають свої російськомовні хіти. Як ставитесь до такої ініціативи?
У багатьох людей є особливі композиції артистів, які вони хочуть продовжувати слухати, але ті виконані російською мовою. Тож переклад власних хітів – це гарна ініціатива.
А свої треки плануєте оновлювати?
Зараз займаємось перекладом однієї з наших улюблених пісень "Утону", думаю, люди зможуть почути її вже цієї осені. І деякі наші "демочки" також чекають свого часу. Це не так легко, як здається, і іноді виходить зовсім інша пісня, але воно того варте.
Соцмережі – це не лише місце для популяризації творчості, а й простір для хейту. Як часто вам пишуть негативні коментарі?
Останнім часом ми або не помічаємо, або хейту в наш бік справді майже немає. Не знаємо, з чим це пов'язано.
Ми за якісний продукт, – про шароварщину та байрактарщину
Від початку повномасштабного вторгнення в Україні все поширенішими стали байрактарщина та шароварщина. Яке ваше ставлення до цих явищ?
Ми завжди були за якісний продукт. Тож при створенні музичного контенту важливим є як тексти пісень, так і їх музичне продюсування. Не погоджуємось з багатьма піснями, які є в ТОП-чартах України. Тому ми особливо не витрачаємо час і не звертаємо увагу на пісні, які цього не заслуговують. І навпаки, пишаємось і заслуховуємо до дир талановиті композиції сучасної української музики, якої стає дедалі більше від різних артистів.
Що для вас є байрактарщиною?
Зловживання військовою тематикою та термінами у своїй композиції. Ми вважаємо, що потрібно оспівувати війну і те, що в ній відбувається, але якщо це робити, то не заради хайпу, а заради донесення якоїсь важливої ідеї до слухачів.
А шароварщиною?
Спрощення і примітивізація української культури у своїх піснях.
А що скажете про трек Ані Трінчер "Який ти козак" ?
Аню ми дуже любимо та поважаємо. Як тільки я (Саша –24 Канал) почув пісню "Який ти козак", одразу зрозумів, що зайде в тіктоці, але не впевнений в довготривалості життя таких треків.
Українська музика зараз доволі швидко розвивається. З'являється багато нових артистів. Хто з молодих виконавців є у вашому плейлисті?
Якби в нас був плейлист сучасних молодих фірмових артистів, то там були б Kadnay, ENLEO, Chemerov, MOLODI.
А кого у вашому плейлисті ніколи не буде?
Пісень російських виконавців. Здається, тут пояснювати не потрібно.
Може викликати сльози, – про реліз треку "Кіно"
На початку серпня ви презентували новий трек "Кіно". Яким є його головний меседж?
"Кіно" – це пісня про життя. Про те, що кожен з нас – головний герой свого фільму, іноді щасливого, а іноді й безутішного. Вона про пошук режисера та відповіді на запитання "Навіщо я тут?". Також вона й про те, що за яким би сценарієм я не жив – кожна мить варта того, щоб її цінувати. Це весела і сумна пісня одночасно. Весела музика, але текст, котрий може викликати сльози (принаймні так це було у нас). Як і життя, яке має різні барви.
MBreeze – "Кіно": дивіться відео онлайн
Коли та з ким відбудеться наступний дует?
Зараз працюємо більше над сольними піснями, як майже і завжди. Колаборації для нас досить унікальне явище. Але наразі маємо одного молодого артиста, з яким плануємо в майбутньому зробити спільну пісню.
Поділитесь з нами хто ж він. Можливо, вона?
Поки не будемо казати, оскільки пісня ще навіть не на етапі створення, але це має бути цікаво!
MBreeze / Фото пресслужби артистів
Нам подобається грати в навушниках, – про концерти та виїзди за кордон
Восени у багатьох артистів розпочинаються концертні тури. Чи плануєте гастролі ви? Якщо так, то коли й де можна буде вас послухати.
Нам подобається зараз грати в навушниках і колонках наших слухачів. Як тільки будуть виступи – ми одразу повідомимо про це у своїх соцмережах.
А чи виїжджали під час війни за кордон? Адже благодійні концерти в Європі та навіть за океаном поширені серед артистів.
Так, було декілька виступів у Польщі, Литві та Великобританії. Це гарна можливість продовжувати звертати увагу світу на війну в Україні та збирати кошти на допомогу нашим військовим.
Яка подія особисто для вас стане перемогою України у цій війні?
Коли на українських землях не буде жодної ноги окупантів і наш президент опублікує відео, в якому скаже: "Війна – закінчилася! Україна – перемогла!".
Бліц з MBreeze
- Мій кумир – Ісус Христос.
- Найбільше ціную в людях доброту.
- Друзі мене кличуть на ім'я.
- Моє місце сили – дім.
- Я шкодую, що до війни не писав більше українською.
- Після перемоги я напишу про це пісню.