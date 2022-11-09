Іван Попович про благодійні концерти і війну: "На подвір'ї моєї хати стояв російський танк"

У Львові і Тернополі з концертами виступить народний артист України Іван Попович, "золоті хіти" якого давно підкорили усіх слухачів української естради. Напередодні концертів артист розповів про те, що готує для слухачів, про благодійну діяльність та про те, як він з родиною переживав російське вторгнення.

Зараз чимало українських зірок гастролюють країною або світом, розповсюджуючи українську пісню. Багато хто так намагається хоч щось заробити у час війни, проте велику частку коштів, якщо не всю, передають на потреби Збройних Сил України. Що каже про український шоубізнес Народний артист України Іван Попович – читайте нижче.

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Інтерв'ю з Іваном Поповичем

Впродовж цього всього складного періоду Ви не припиняли творити і виступати, зокрема незабаром Ви приїдете з концертами до Львова і Тернополя. Що готуєте для публіки?

Моя програма буде називатися "Україно, я тобою горджуся". Вона буде присвячена подіям у нашій любій Україні, адже про це треба говорити. Я впевнений, що немає нації більш сміливої, мудрої та сильної нації, аніж українська. За свій довгий творчий шлях мені вдалось об'їздити майже увесь світ, тому щоразу переконуюсь, наскільки мужніми є українці.

Саме тому, починаючи від твору "Україно, я тобою горджуся" і закінчуючи твором Теодора Кукурудзи "Єдности дай, Боже, нам усім", концерти будуть пронизаний патріотичною тематикою, а також почуттями вдячності.

Моїми гостями на концерті будуть співачка і ведуча Роксолана Калин, а також заслужений артист України, один із кращих гумористів сьогодення в Україні – Ігор Чепіль. Також завжди на моїх концертах присутні танцювальні колективи. У Львові це буде "Плеяда" та "Галичанки", а в Тернополі дуже хороший великий колектив, який представляє одяг з усіх регіонів України.

Звичайно, будуть і нові твори, і пісні, які народ уже знає. Мені приємно, коли гарно сприймаються нові композиції, такі, як скажімо, пісня "Емігрантська". На жаль, це твір нашого сьогодення. Створив я цю пісню за одну ніч під враженням від віршів поета з міста Берегово – Івана Чегеля.

Чи будуть у програмі улюблені і знані пісні, Ваші золоті хіти?

Звісно, що будуть! Без таких творів, як "Розлук не буде", "Василино", "Золото Карпат", "Закарпаття моє", "Верховино, мати моя", "Гуцулянка", просто неможливо, адже люди їх чекають на кожному концерті. Не обійдеться і без сюрпризів!

Також буде трішки лірики та лірико-патріотичних пісень. Наприклад, і у Львові, і у Тернополі прозвучить "Реквієм для матері", або просто "Молитва". Цей твір я написав на вірш Івана Петровція, де мати проводжала на війну двох синів, які не повернулися додому. У цій композиції, у самому кінці, криком притаманному Івану Поповичу, я проклинаю війни: "Чого чекаєте ви мамо, чого вас погляд занімів, тривога ваша над полями не за своїх, за всіх синів".



Іван Попович приїде у Львів і Тернопіль з благодійними концертами / Фото з відкритих джерел

Багато артистів зараз виступають із благодійними концертами як для наших воїнів, так і з метою збору коштів на ЗСУ. Чи долучалися Ви до такої діяльності?

Так, мені доводилось і доводиться не тільки їздити до хлопців на передову, а й зустрічатися з ними у госпіталях.

Обов'язково на концертах будуть хлопці з військових госпіталів, які зможуть прийти, а також, мами, дружини, діти загиблих захисників. Вони будуть почесними гостями, адже їм честь і слава за те, що вони виховали таких Героїв!

Також мав можливість прослухати деякі, так звані, благодійні концерти наших артистів. Трішки мене злить, що вони фальшують й обманюють, адже іноді кошти з концертів йдуть у першу чергу їм, а вже потім на ЗСУ. По-друге, мені не подобається, що концерти починаються "гумца-бумца", і так і закінчуються. Іноді складається таке враження, наче в країні нічого не відбувається.

Війна зачепила кожного з нас… Як Ви переживали початок таких жахливих подій?

Я та моя сім'я відчули, що таке війна. У перший день повномасштабного вторгнення моя сім'я виїхала з Києва, а на другий день війни, під Києвом, у селі Мила, де ми ще вчора могли спокійно повечеряти сім'єю, на подвір'ї моєї хати стояв російський танк. У лісі, де був наш будиночок відпочинку, російські бандити уже керували.

Досі у тому лісі, який навпроти моєї хати, ми збираємо осколки снарядів. Якщо у мого сусіда знесло хату повністю, то мою покалічило наполовину. Це дуже боляче. Зараз наново треба залатати дах, щоб хата не промокала. Там, де я знімав свою програму "На гостину до Івана Поповича", яка була на першому місці за кількістю переглядів на "Першому національному" – зараз пустота і вітер…

Зараз хочу висловити усім підтримку словами Кукурудзи "Єдності дай, Боже, нам усім": "Нас не лишай на шляху своїм, єдність зішли українцям братам, дай зазвучати вільним пісням". Ми переможемо, жодних домовленостей з цими брехунами бути не може!

Чекаєте своїх виступів у Тернополі і Львові?

Так, дуже! Готуємось до концерту, щоб наш нарід міг хоч трішки морально відпочити разом. Радо запрошую! Хай нас усіх береже Господь!

Підготувала: Ольга Максим'як