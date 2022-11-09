Сейчас многие украинские звезды гастролируют по стране или миру, распространяя украинскую песню. Многие так пытаются хоть что-то заработать во время войны, однако большую часть средств, если не всю, передают на нужды Вооруженных Сил Украины. Что говорит об украинском шоубизнесе Народный артист Украины Иван Попович – читайте ниже.

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Интервью с Иваном Поповичем

В течение всего сложного периода Вы не прекращали творить и выступать, в частности вскоре Вы приедете с концертами во Львов и Тернополь. Что готовите для публики?

Моя программа будет называться "Україно, я тобою горджуся". Она будет посвящена событиям в нашей любимой Украине, ведь об этом нужно говорить. Я уверен, что нет нации более смелой, мудрой и сильной нации, чем украинская. За свой долгий творческий путь мне удалось объездить почти весь мир, поэтому каждый раз убеждаюсь, насколько мужественны украинцы.

Именно поэтому, начиная от произведения "Україно, я тобою горджуся" и заканчивая произведением Теодора Кукурузы "Єдности дай, Боже, нам усім", концерты будут пронизаны патриотической тематикой, а также чувствами благодарности.

Моими гостями на концерте будут певица и ведущая Роксолана Калин, а также заслуженный артист Украины, один из лучших юмористов в Украине – Игорь Чепиль. Также всегда на моих концертах присутствуют танцевальные коллективы. Во Львове это будет "Плеяда" и "Галичанки", а в Тернополе очень хороший коллектив, представляющий одежду из всех регионов Украины.

Конечно, будут и новые произведения и песни, которые народ уже знает. Мне приятно, когда хорошо воспринимаются новые композиции, такие, как, скажем, песня "Емігрантська". К сожалению, это произведение нашего настоящего. Создал я эту песню за одну ночь под впечатлением стихов поэта из города Берегово – Ивана Чегеля.

Будут ли в программе любимы и известны песни, Ваши золотые хиты?

Конечно, что будут! Без таких произведений, как "Розлук не буде", "Василино", "Золото Карпат", "Закарпатття моє", "Верховино, мати моя", "Гуцулянка" просто невозможно, ведь люди их ждут на каждом концерте. Не обойдется и без сюрпризов!

Также будет немного лирики и лирико-патриотических песен. К примеру, и во Львове, и в Тернополе прозвучит "Реквієм для матері", или просто "Молитва". Это произведение я написал на стихи Ивана Петровция, где мать провожала на войну двух сыновей, которые не вернулись домой. В этой композиции, в самом конце, криком присущем Ивану Поповичу, я проклинаю войны: "Чого чекаєте ви мамо, чого вас погляд занімів, тривога ваша над полями не за своїх, за всіх синів".



Иван Попович приедет во Львов и Тернополь с благотворительными концертами / Фото из открытых источников

Многие артисты сейчас выступают с благотворительными концертами как для наших воинов, так и для сбора средств на ВСУ. Приобщались ли Вы к такой деятельности?

Да, мне приходилось и приходится не только ездить к ребятам на передовую, но и встречаться с ними в госпиталях.

Обязательно на концертах будут ребята из военных госпиталей, которые смогут прийти, а также мамы, жены, дети погибших защитников. Они будут почетными гостями, ведь им честь и слава за то, что они воспитали таких Героев!

Также имел возможность прослушать некоторые так называемые благотворительные концерты наших артистов. Немножко меня злит, что они фальсифицируют и обманывают, ведь иногда средства с концертов идут в первую очередь им, а уже потом на ВСУ. Во-вторых, мне не нравится, что концерты начинаются "гумца-бумца", и так и заканчиваются. Иногда создается такое впечатление, будто в стране ничего не происходит.

Война задела каждого из нас… Как Вы переживали начало таких ужасающих событий?

Я и моя семья почувствовали, что такое война. В первый день полномасштабного вторжения моя семья уехала из Киева, а на второй день войны, под Киевом, в селе Мила, где мы еще вчера могли спокойно поужинать семьей, во дворе моего дома стоял российский танк. В лесу, где был наш дом отдыха, русские бандиты уже руководили.

До сих пор в лесу, который напротив моего дома, мы собираем осколки снарядов. Если у моего соседа снесло дом полностью, то мой покалечило наполовину. Это очень больно. Сейчас заново надо залатать крышу, чтобы дом не промокал. Там, где я снимал свою программу "На гостину до Івана Поповича", которая была на первом месте по количеству просмотров на "Первом национальном" – сейчас пустота и ветер…

Сейчас хочу выразить всем поддержку словами Кукурузы "Єдності дай, Боже, нам усім": "Нас не лишай на шляху своїм, єдність зішли українцям братам, дай зазвучати вільним пісням". Мы победим, никаких договоренностей с этими лжецами быть не может!

Ждете своих выступлений в Тернополе и Львове?

Да, очень! Готовимся к концерту, чтобы наш народ мог хоть немного морально отдохнуть вместе. Радостно приглашаю! Да хранит нас всех Господь!

Подготовила: Ольга Максимяк