Ви виявили багато мужності, – Gustaph з Бельгії про Євробачення, TVORCHI, Київ та війну

37 учасників Євробачення активно готуються до конкурсу, який прийматиме замість України Ліверпуль – місто-побратим нашої Одеси. Зокрема, до виступу готується Gustaph – представник Бельгії, який отримав право представляти свою країну на конкурсі після перемоги на національному відборі у січні цього року.

14 січня у фіналі національного відбору за підсумками голосування журі та глядачів Gustaph (справжнє ім'я Стеф Каерс) здобув перемогу з відривом в 1 бал. Для виконавця це вже третя поїздка на конкурс – він вже двічі їздив на конкурс як беквокаліст представників Бельгії у 2018 та 2021 роках.

24 Канал продовжує спецпроєкт "На українську вечірку в Британію", у межах якого ми спілкуємося з учасниками цьогорічного Євробачення, яке замість України приймає Сполучене Королівство. В ексклюзивному інтерв'ю Gustaph розповів нам про підготовку до конкурсу, враження від Києва, власних фаворитів на цьогорічному Євробаченні й поділився своєю думкою щодо пісні Heart Of Steel, яка цього року представить нашу країну. Про все це читайте далі.

Працюватимемо увесь березень, – про підготовку до виступу у Ліверпулі

Найперше хотів би спитати: як іде підготовка до Євробачення?

Добре! Хоча роботи чимало – потрібно подбати про багато речей, однак все іде за планом. Ось ми випустили кліп на пісню Because of you, який дуже добре сприйняли, що неабияк тішить.

Gustaph – Because of you: дивіться кліп онлайн

Ми працюємо над виступом, роботою камер, рухами. Я думаю, що підготовка усього необхідного для виступу триватиме весь березень, а робота над деталями не завершиться аж до самої поїздки в Ліверпуль.

У Ліверпулі виступ відрізнятиметься від того, який був на національному відборі?

Так. На національному відборі ми не могли думати про надто багато речей у фінансовому плані, бо було 7 кандидатів, які змагалися за перемогу.

Коли ми побачили сцену Євробачення, то зрозуміли, що вона неймовірно велика й ми хочемо використати її повністю. Тому номер буде динамічніший, буде набагато більше рухів. Однак ідея виступу на відборі буде збережена. Це означає, що будуть візуальні ефекти, зокрема, відео і взаємодія з ним. Це буде стильно і буде не таким як те, що я робив раніше.



Gustaph / Фото з інстаграму виконавця

Наскільки я знаю, ти вже був на Євробаченні двічі: у 2018 та 2021 роках як беквокаліст. Що мотивувало тебе взяти участь у цьогорічному відборі, щоб самому представити Бельгію на конкурсі?

Так, у 2018 я їздив разом із Сеннек, а в 2021 з Hooverphonic. Обидва ці рази я не був на сцені – був десь чи під нею, чи біля неї. Тож вийти на сцену Євробачення втретє стало моєю особистою вендетою, і мені це вдалося. Насправді я жартую, тому що я завжди знав, що це була угода для виступу та все, тому я не був розчарований чи щось таке.

Справжня причина полягає в тому, що це завжди було в моєму списку мрій. Як виконавець, я люблю Євробачення. Завжди слідкую за конкурсом і, беручи в ньому участь опосередковано, я закохався у спільноту Євробачення.

Коли ти виступаєш на арені у півфіналі чи у фіналі, натовп разом з тобою підспівує і це дуже приємно. Я завжди вважав, що це доволі круто виступати та робити свою справу у світі Євробачення.

І я просто хотів зробити це для себе і хотів відчути, як це. Тому я в передчутті.

Чи можеш ти розповісти більше про свою пісню Because of you? Як вона з’явилася і який головний меседж ти хочеш донести зі сцени в Ліверпулі?

Ця пісня була написана разом з Джауадом Алулом, який є одним із незвичайних артистів. Як і я. Я теж дивний артист. Ми хотіли написати щось на кшталт гімну. Щось, що змушувало б людей святкувати самих себе й танцювати.

Цією піснею ми намагалися показати, що кожен має радіти тому, де він є і тому, ким він є. Люди мають прийняти себе, а їхнє оточення – допомогти їм в цьому.

Люди навколо мене допомогли мені стати тим, ким я є зараз, але я не обмежуюся цим.

Якщо говорити саме про музику, то ми надихалися хаус-записами 90-х, які я часто грав, будучи діджеєм.Ми дуже хотіли додати ретро-елементи до пісні і зробили це.

Букмекери не вірили, – що допомогло Gustaph перемогти на відборі та які очікування від Євробачення

Коли тільки був національний відбір, букмекери дуже скромно оцінювали твої шанси на перемогу і віддавали перевагу іншим учасникам. Однак результат ми знаємо. Як ти вважаєш, що допомогло тобі перемогти?

Важко відповісти, бо насправді є багато моментів, які відіграють свою роль у такого роду змаганнях. Але ти правий, я не був фаворитом відбору.

Спершу я був вражений тим, що я потрапив у список фіналістів і мені дозволили повеселитися на сцені.

Я виступав зі своїми беквокалістками, моїми подругами, з якими я знайомий вже багато років, тому на сцені ми були ніби сім’я. Я тоді відчував, що попри те, чи виграю я, чи ні, я повинен виступити на сцені максимально добре, настільки це можливо.

Багато людей казали мені, що помітили те, що ми просто веселилися на сцені. Ми справді добре провели час, але можливо саме це допомогло мені перемогти, бо на сцені в Ліверпулі теж завжди потрібна активно залучена публіка.

Коли ми вийшли на сцену, з моїх плечей ніби спав оцей тягар змагання. Але я сам здивувався, коли переміг, бо я знав, що не є фаворитом. Не те, що я неамбітний, я більше реаліст. Однак я дуже радий, що результат саме такий.

Виступ Gustaph у фіналі нацвідбору Бельгії: дивіться відео онлайн

Спершу я здивувався високим балам від журі. Тоді вже було цікаво подивитися на телеголосування. Я до останнього думав, що хтось отримає достатньо балів, аби обігнати мене. Однак цього не сталося.

Якими є твої очікування від Євробачення? На який результат ти розраховуєш?

Важко сказати, але якби в мене була магічна куля, я б одразу відповів. Звісно, я б хотів пройти до фіналу. Коли я слухаю інші пісні, то я розумію, що наша заявка відрізняється від інших. Це зовсім інший тип.

Хотілося б фінішувати якомога вище у фіналі. Однак це залежить від багатьох факторів. Для мене важливіше донести сенс пісні і добре провести час. Я вважаю, що це і є ключовим для результату, бо якщо я стоятиму ніби вкопаний на сцені, це не допоможе аж ніяк. Тому потрібно зосередитися на змісту пісні та, власне, на виконанні й донесенні змісту пісні.

Важливо знати конкурентів, – Gustaph про своїх фаворитів та гурт TVORCHI

Які пісні конкурентів ти вже чув? Можливо, серед заявок інших країн є твої фаворити?

Звичайно, я слухав усе. Я стежу за всіма новинами конкурсу і вважаю, що важливо знати своїх конкурентів. Мені подобається Євробачення і за ним цікаво спостерігати.

Цього року дуже сильні заявки і сильні артисти. Та зараз мій особистий фаворит – La Zarra з Франції. Мені подобається атмосфера її пісні, вона чудова. І артистка теж чудова. Я люблю її стиль, який є модним і водночас мінімалістичним. У певному сенсі це ідеально. Я не можу дочекатися, коли почую цю пісню в її виконанні наживо.

La Zarra – Évidemment: дивіться відео онлайн

А ще мені подобається Австрія. Ця пісня трохи дивна, але для мене це одна із тих композицій, які буквально промовляють, що вона така химерна і весела й ніби з незрозумілими словами, які насправді легко запам’ятовуються. І кліп у них веселий. Мені дуже цікаво побачити, що дівчата робитимуть на сцені.

Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?: дивіться відео онлайн

Ще хороша пісня в Іспанії, яка поєднує сучасне відчуття й традиційну іспанську культуру. Це чудове поєднання двох елементів і неймовірна виконавиця. Ось це три пісні, які мені дуже подобаються.

Blanca Paloma – Eaea: дивіться відео онлайн

Попри повномасштабну війну Україна провела національний відбір, щоправда, у підземеллі. Я думаю, що ти чув пісню гурту TVORCHI, з якою вони представлятимуть нашу країну. Що ти можеш про неї сказати?

Якщо я не помиляюся, то це була перша пісня Євробачення-2023. У них чудова пісня, особливо тому, що це те, чого я точно не очікував від України. У неї дуже американське круте звучання.

Це не схоже на те, що ми вже чули, це щось зовсім інше і дивовижне. Чудові виконавці і, безумовно, чудова пісня.

Після того, як ти переміг на нацвідборі, тебе в коментарях привітала Вєрка Сердючка. Ти знайомий з нею особисто?

Ні, ми не знайомі особисто, але це було дуже приємно, коли мене привітала така культова особистість. Вона ж легенда! Пам'ятаю, як вона з'явилася у фільмі "Шпигунка".



Вєрка Сердючка привітала Gustaph з перемогою у відборі / Скриншот

Вона досі ж популярна в Україні? Дає концерти?

Так. Від початку вторгнення у неї було багато концертів у метро.

Тобто я правильно розумію: під час війни вона дає концерти в підземеллі? Боже, це неймовірно! Це дивовижно!

Був у Києві за 2 місяці до вторгнення, – Gustaph про враження від української столиці

У день, коли Росія почала повномасштабну війну проти України, ти у своєму інстаграмі опублікував допис на підтримку нашої країни і розповів, що був у Києві. Коли це було і яке враження на тебе справила наша столиця?

Це було у грудні, за 2 місяці до вторгнення. Завдяки роботі з Hercules у мене було багато гастролей. Так ми й потрапили до Києва. Тут я познайомився з багатьма людьми, з якими досі час від часу спілкуюся. Наприклад, один зі знайомих – Антон, організовував вечірку в Києві. Він запросив мене співати на цій вечірці.

Мене досі вражає те, що сталося. Коли я був у Києві, я бачив, яке це гарне місто. На тій вечірці усі були дуже модними, креативними, було багато амбітних людей…

Після тої вечірки й сну в готелі я прогулявся містом. Яке ж воно гарне! Я тоді відвідав красиву церкву, одну з найстаріших – Софійський Собор. Київ – місто, повне історії. А ще там просто чудова їжа, чудові десерти у пекарнях.

Я тоді спілкувався з різними людьми і тоді вже були розмови про загрозу Росії. Але тоді мені казали щось на кшталт, що Росія мов та собака – гавкає, але не вкусить, вторгнення не буде. Це було за лічені місяці до того, як все почалося. Для мене це було божевіллям, коли я, відкриваючи інстаграм, дивився, як мої знайомі заклеювали вікна, виїжджали з України. Наприклад, мої друзі зараз живуть у Берліні.

Я просто знімаю перед вами капелюха, бо ви демонструєте стільки мужності в боротьбі, в такій ситуації. Це дуже благородно залишатися такими сильними. Я навіть не уявляю, як це зараз жити в Україні.

Звернення Gustaph до українців

Що б ти хотів сказати зараз українцям?

Ви виявили стільки мужності перед небезпекою. Я думаю, що вся Європа співчуває тому, через що ви проходите зараз. Я не можу зрозуміти як це все переживати, адже це дійсно жахливо. Однак я вдячний вам за таку сміливість, за гумор, за концерти в метро – це демонструє велику мужність. Ця сміливість та сила надихають.

Я вірю, що ми всі в Європі зможемо продовжувати допомагати вам. І я сподіваюся, що війна якнайшвидше завершиться, щоб ви могли прожити своє життя так, як хочете. Я щиро бажаю цього вам.