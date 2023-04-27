Українці – немов родина, – Alika з Естонії про Євробачення, рідних у Києві та TVORCHI

Уже цієї неділі у Ліверпулі розпочнуться репетиції учасників найбільшого у світі пісенного конкурсу Євробачення-2023. Зокрема, активно до виступу готується Alika з Естонії, яка отримала право представляти свою країну після перемоги у національному відборі в лютому цього року.

Alika (або ж Аліка Мілова) з естонського міста Нарва після перемоги у талант-шоу отримала не тільки популярність, але й контракт з лейблом Universal Music Group. Цього року 20-річна виконавиця вирішила поборотися за право представити свою країну на Євробаченні у Нацвідборі Eesti Laul, у якому здобула перемогу. Тепер вона з командою готується вирушати до Ліверпуля.

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24 Канал продовжує спецпроєкт "На українську вечірку в Британію", у межах якого ми знайомимо вас з учасниками цьогорічного Євробачення, яке замість України приймає Сполучене Королівство. Далі пропонуємо вам дізнатися більше про Аліку Мілову – її пісню, номер, думку щодо представників нашої країни та любов до пісень гурту Океан Ельзи.

Простий, але чуттєвий номер: чим Аліка дивуватиме у Ліверпулі

Як іде підготовка до Євробачення?

Усе йде дуже добре. Після того, як я перемогла на Eesti Laul і отримала право представити Естонію на Євробаченні, я думала, що часу до конкурсу ще багато – ще цілих 3 місяці. Тому спершу готуватися було не важко.

Однак уже невдовзі команда Євробачення просила в нашої команди надіслати їм усі побажання до виступу та наше бачення номера. Ми це вже зробили. Зараз ми працюємо над образом та різними деталями, а загалом усе йде добре.

У Ліверпулі ми побачимо щось відмінне від того, що було на фіналі Нацвідбору? Чи все ж концепція виступу буде збережена?

Звісно буде дещо відмінне, тому що сцена буде значно більшою, ніж була на Нацвідборі. Відповідно у нас більше можливостей, які ми можемо використовувати. Однак ми дотримуватимемося тієї ж ідеї, яка вже є і того, що ми демонстрували тут, в Естонії.

Ми хочемо простий, але водночас чуттєвий виступ. Звичайно, фортепіано полетіло в Ліверпуль і воно буде на сцені.

Alika – Bridges: дивіться відео виступу онлайн

Чому ти вирішила брати участь в Eesti Laul? Що тебе надихнуло на це?

В один момент я зрозуміла, що я хочу цього. Я подумала собі: "Я ж молода жінка, чому б ні? Чому б не спробувати себе". Тим паче я мала чудову нагоду працювати з Ваутером Гарді (саме він є співавтором пісні Arcade – 24 Канал). Після цього я зрозуміла, що пісня Bridges, яку ми створили, повинна звучати на Євробаченні, бо вона особлива для мене. І мені дуже приємно, що людям ця пісня до вподоби.

Букмекери не мали жодних сумнівів у тому, що ти переможеш у Нацвідборі. Чи додавало це тобі тоді впевненості, чи ж навпаки більше чинило тиск?

З-поміж 10 фіналістів національного відбору, шанси Аліки на перемогу букмекери оцінювали у понад 50%.

Такі прогнози робили мене дещо впевненішою, але все ж є два шляхи розуміння цього. З одного боку така віра з боку букмекерів – це чудово, це дає впевненість. Однак з іншого боку ти розумієш, що це більша відповідальність і тобі потрібно виправдати усі очікування.

Якщо ми говоримо про букмекерів, то їхні прогнози будуються на думках людей, які підтримували мене і вірили в мою перемогу і в травні, зокрема.

Ми часто брешемо самі собі, – Аліка про свою пісню та Дункана Лоуренса

Чи можеш ти розповісти більше про свою конкурсну пісню? Яке її головне посилання?

Ця пісня особлива для мене, але вона може бути такою ж для будь-кого на цій планеті, що мені дуже подобається. Ця пісня про втрату себе в брехні, адже всі ми часто одне одному брешемо, це природа в нас така і з цим нічого не вдієш. Однак ми забуваємо, що часто ми брешемо самим собі й це є визначальним. Багато людей втрачають себе і намагаються знайти новий шлях бути щасливим знову і "ти знайдеш новий шлях, щоб почати все спочатку" (цитата з пісні – 24 Канал).

Alika – Bridges: дивіться кліп онлайн

Наскільки я знаю, авторами пісні Bridges є автори пісні Arcade, з якою Дункан Лоуренс переміг у 2019 році. І сам Дункан дуже позитивно відгукнувся про твою пісню. Чи бачились ви особисто і, чи мали ви нагоду поговорити про цю пісню?

На жаль, ні, оскільки він був у країнах Балтії, але не був в Естонії. Він був за 4 години їзди від нас, однак в цей час у нас була репетиція для Eesti Laul і тому я не змогла поїхати в Латвію чи Литву, щоб побачитися з ним особисто.

Але я була дуже здивована і щаслива, коли побачила повідомлення від нього. Він знайшов час, щоб написати мені кілька добрих слів і запевнити, що все точно буде добре. Він написав мені за день до фіналу відбору і це було те, що потрібно.

Реакція переможця Євробачення-2019 Дункана Лоуренса на пісню Bridges: дивіться відео

Я вірю, що колись ми матимемо нагоду побачитися з ним особисто.

Чекаю на виступ у Ліверпулі, – Аліка про конкурентів

Чи чула ти пісні від інших країн, які цього року звучатимуть у Ліверпулі?

Так, більшість, але поки що не всі. Мені дуже подобається заявка Фінляндії. Це наші сусіди, вони круті й цього року мають дуже хорошу заявку. Також Іспанія мені дуже подобається – це крута пісня, яка відрізняється від інших іспанських пісень, які були в минулі роки.

А як щодо пісні Heart of Steel, яка представлятиме Україну? Чи чула ти її? Що можеш сказати про неї?

Звісно, я чула її, адже це перша пісня цьогорічного Євробачення. Мені дуже подобається трек, він дуже відрізняється від попередніх. Це мені найбільше до вподоби в українських заявках – щороку Україну представляють різні жанри пісні, це дуже круто.

Цього року це особлива пісня й особливий виступ. Я чекаю на нього у Ліверпулі.

Поки що Естонія перемагала на конкурсі тільки раз. Чи готова ти виправити це? Якою б була твоя реакція, якби ти перемогла?

Ой, це було б незабутньо і неймовірно. Це був би феєрверк в душі. Щороку, коли я дивлюся на реакції переможців конкурсу, я починаю плакати. Перемога у цьому конкурсі – дуже важлива, особливо, коли ти з дитинства є його фанатом.

Я не здамся без бою, – про виступ на концерті на підтримку України

Минулого року ти виступала на великому концерті на підтримку України й виконала пісню "Океану Ельзи" – "Я не здамся без бою". Чому саме вона?

Тому що коли я була дитиною, я слухала пісні цього гурту. Мама колись купила мені диск з їхніми піснями. "Без бою" – дуже сильна пісня і зараз, мабуть, вона ще потужніша, ніж колись.

Alika – "Я не здамся без бою": дивіться відео виступу онлайн

Важко було обирати, бо я знаю багато українських пісень. Серед варіантів були "Чорнобривці", яку я дуже люблю. Однак зупинилася саме на цій пісні, тому що саме вона дає абсолютно ясне розуміння того, що я відчуваю і що відчувають українці.

На скільки я знаю, у тебе є родичі в Україні й ти бувала в Києві.

У мене багато родичів в Україні й не тільки в Києві. Це родичі моєї бабусі.

Я була в Києві до пандемії коронавірусу. Здається, ніби так давно це було. Пам'ятаю, що хотіла знову поїхати, але через пандемію все було зачинене і не було нагоди поїхати. Тепер я також не можу. Це засмучує.

Я люблю Київ, я люблю Україну. Моя родина завжди підтримує мене.

Вони зараз усі в безпеці?

Так, вони у Києві. Працюють і залишаються сильними.

Люблю вас, – звернення Аліки до українців

Що б ти хотіла зараз сказати українцям?

Важко підібрати потрібні слова. Але що б я хотіла сказати – найважливіше, що я побачила, то це, мабуть, те, що всі українці немов родина. Це прекрасно. Ви всі сильні й підтримуєте одне одного, не забуваєте про це.

Бажаю вам продовжувати цю підтримку, багато любові та змоги насолоджуватися кожним моментом вашого життя і знайти своє щастя. Будьте сильними, люблю вас! Я вірю, що я скоро приїду до України, мирної України.