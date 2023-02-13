Кохання – один з головних проявів нашого життя, – інтерв'ю з фронтменом гурту МЕРІ

До Дня святого Валентина МЕРІ готують концерт для всіх своїх шанувальників. Напередодні події 14 лютого у Львові, яка відбудеться у Центрі Довженка, ми поспілкувалися з лідером колективу Віктором Винником.

В інтерв'ю 24 Каналу він розповів про те, наскільки важливими є любов і кохання під час війни, про нашу хоробрість та незламність, якими захоплюється весь світ, та запросив на концерт до Дня всіх закоханих.

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Через наших нелюбих сусідів життя українців змінилося. Хтось навіть поставив його на "паузу" чи відклав на "після війни". Яка ваша думка стосовно цього, чи вартує так робити та чому?

Вважаю, що навіть якщо хтось би й хотів так зробити, то в нього, мабуть, не вийде. Тому що не ми ставимо життя на "паузу", воно може поставити на "паузу" нас. Але точно не ми. Я розумію, що на початку війни, нової хвилі агресії рік тому, ми були певний час в абсолютному заціпенінні. Але це швидко минуло і ми оговталися, ми продовжуємо жити в нових реаліях, дивуючи самих себе оцією здатністю до життя, і водночас дивуючи світ. Багато знайомих, які живуть за кордоном і не є українцями, в реальному спілкуванні дивуються, як це взагалі можливо!

Нам вдається жити під обстрілами, щодня отримуючи страшні звістки з фронту. Однак країна живе і нам насправді потрібно показувати оце життя, оцей вогонь. Час від часу нам влаштовують блекаути, але вогонь насправді є всередині нас. Його треба максимально поширювати й підтримувати, дарувати ближнім. Тому ніяких "пауз" життя. Воно іде й проходить. Треба жити сьогодні, а про те, що буде завтра, ми дізнаємось лише завтра.



Віктор Винник / Фото пресслужби

Чи є в нашому сьогоденні любов та кохання, наскільки вони є важливими та потрібними за наших обставин?

Від початку людства, як тільки з'явилися небо і земля, і все наповнення цієї планети, автоматично виникло любов та кохання. І під час усіх катаклізмів, які проживало людство, це почуття нікуди не зникало.

Ми живемо в новітній час. Нам здавалося, що людство вже настільки доросле і воно розуміє, що найбільшу цінність становить життя, і не можна його забирати, не можна вести війни й т.д. Людство може і розуміє, але це не розуміють росіяни. На цьому історичному етапі наразі так склалося, що ця країна з її населенням є найгіршим проявом людства. Життя там нічого не коштує. Відповідно вони хочуть і вони бачать світ таким же, тобто "помри ти сьогодні, а я завтра". Такий їхній принцип.

Але нікуди не зникає любов та кохання. Я б навіть сказав, ці почуття загострюються на фоні тривоги, невідомості. Нещодавно був на київському вокзалі, і бачив як там дівчата проводжали своїх хлопців у пікселі. Коханих напевно. Це дуже чуттєві моменти.

В інший, мирний час, це не так виглядає взагалі, а зараз воно має велику вагу. Тому говорити, що любов та кохання також можна відкласти на потім, після війни, не можна. Життя продовжується і кохання – це один з важливих, а може й головних проявів життя.

Віктор Винник і гурт МЕРІ – "Кулями любов": дивіться відео онлайн

До Дня всіх закоханих ви готуєте концерт у Центрі Довженка. Чому на вашу думку важливо проводити й відвідувати такі події?

Не треба доводити, що це важливо. Їх просто треба проводити й потрібно приходити на них. Треба показувати насамперед самим собі, нашим ворогам і всьому світу, що ми продовжуємо жити. Можливо, для когось це неправильно, іноді навіть лунають закиди на кшталт: "Як ви можете, у той час, як ведуться важкі бойові дії й ми маємо втрати, проводити концерти?". На думку цих людей так виходить, що нам усім треба зачаїтися, занити, чи як? Я так не вважаю. Ми маємо продовжувати жити й максимально показувати, що ми незламні і їх не боїмося. От що важливо.

Нещодавно почув якийсь фрагмент з програми їхніх пропагандистів, що мовби чому вони перестали нас боятися? Так, ми справді їх не боїмося. Як сказав наш генерал Залужний: "Нам ще буде дуже важко, але вже ніколи не буде соромно!".

Тому дуже важливо проводити різного роду події, життя має бути активне, наповнене і разом з тим це буде давати можливість акумулювати банально навіть кошти, які направляються для фронту, для наших вояків, заради нашої перемоги. Я чомусь думав, що волонтерський рух, який в нас почався з 2014 року і до 2018-го дуже затих, вже не відновиться в такому об'ємі й з такою силою. Але, як бачите, я помилився.

З початком війни з новою силою відновилася волонтерська течія, наші люди роблять неймовірні речі, які допомагають і комусь конкретно зі своїх знайомих військових, і просто перераховують гроші у різні фонди. Тобто в нас кожен знає, що в цьому "артилерійському пострілі" є і моя маленька частка. Таким чином ми захищаємось і не дозволимо себе зламати!

Віктор Винник і МЕРІ – "Я з України": дивіться відео онлайн

Що очікувати на цьому концерті, який організовує VINIL Concert agency? Які сюрпризи, несподіванки будуть цього вечора?

Ми живемо в часи війни. Це ніби, коли в тебе день народження щодня. І ти не знаєш, що буде завтра, та й ніхто цього не знає. Шкода, що концерт має обмежені часові рамки. У нас достатньо матеріалу, щоб виконувати й давні пісні, і відносно нові.

А сюрпризом цього вечора у День всіх закоханих стане справжнє побачення артиста з публікою і навпаки. Повторюю і буду повторювати, що концерт – це не соло, а дует. У цьому магічному дійстві, як у танго, потрібні двоє – артист і публіка. І маю надію, що львів'яни та гості міста Лева прийдуть на наш традиційний, я б вже сказав, концерт 14 лютого.

Адже кращого міста, навіть у відносно мирні часи, в нашій країні, окрім Львова немає. Дехто порівнює Львів з Парижем. Не знаю... Я був у Парижі, і спільного бачив мало. Однак, якщо брати якийсь ореол романтики, кохання, то, на мою думку, Львів підходить для цього найкраще. Тому чекаю всіх на нашому концерті на День Валентина. Наша зустріч буде сюрпризом та несподіванкою.

Чи є у вас в планах прем'єри та коли їх чекати шанувальникам?

Так-так, трішки прочиняємо завісу. До річниці нової фази війни вже записана нова пісня. Вона присвячена військовій тематиці. І цими днями на неї знімаємо відео. Дуже сподіваюся, що ми встигнемо зробити це відео і презентувати пісню до 24 лютого, коли вже будемо вести відлік другого року активної фази цієї війни, нашого протистояння, нашого героїзму і нашого існування, що ми є і ми нікуди не дінемося.

Слава Україні, слава нашим воякам. Все буде добре! Чекаємо на концертах!



Віктор Винник / Фото пресслужби

Автор: Марічка Чернявська