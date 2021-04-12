Instagram vs реальність: сторінки учасниць "Холостяка-11"

У 6 випуску "Холостяка" ведучий Григорй Решетник запропонував головному герою Михайлу дізнатися більше про дівчат. Григорій показав Заливаці профілі учасниць у соціальних мережах. Як українські красуні виглядають в інстаграмі – дивіться далі.

"Холостяк" під час перегляду інстаграм-сторінок дівчат, які борються за його серце, не приховував своїх емоцій. Чоловік висловився про кожну з них та зазначив, що не всі учасниці в соцмережах такі, як у реальному житті.

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Учасниці "Холостяка-11" в інстаграмі

Дарія

Михайло зауважив, що дівчина публікує фото з повсякденного життя: спортивного залу, тренувань. Вона показує там те, чим займається і нічого не прикрашає.

Тетяна

"Холостяк" закцентував на тому, що профіль Тетяни в інстаграмі виглядає, як робоча сторінка. Вона є дизайнеркою інтер'єрів і часто публікує фотографії та відео зі своїх проєктів.

Юлія

На думку Заливаки, Юлія занадто захоплюється фотошопом. У її дописах немає відчуття реальності. Дівчина намагається створити красиву картинку.

Юлія "Зайка"

Акаунт цієї учасниці неабияк здивував "Холостяка". На проєкті вона поводиться дуже скромно, а інстаграм-сторінка схожа на каталог. Дівчина ніби боїться бути простою.

Катерина

Заливако зауважив, що Катя багато уваги приділяє світлинам, де показує оголені сідниці.

Єлизавета

На думку "Холостяка", гімнастка у соціальних мережах занадто пристрасна.

Джессіка

На шоу Джессіка вражає Михайла жіночністю. Вона знає, як правильно поводитися з чоловіками та зводити їх з розуму. А ось у соцмережах, як думає Заливако, дівчина занадто відверта.

Анна

Фото Ані приємно здивували "Холостяка". Михайлові подобається те, що вона не старається бути ідеальною.

Розалі

Заливако зізнався, що давно стежить за сторінкою цієї дівчини й знає, що її фотографії відверті, але стильні.