"Чому не народити самій": дружина Мірошниченка відверто зізналась, чому пішла на всиновлення

Інна Мірошниченко розповіла, що її досі запитують, чому вона не народила дитину сама, а всиновила. Дружина шоумена відповіла: чужих дітей не буває.

Тімур та Інна Мірошниченко вирішили зробити публічною історію їхнього всиновлення дитини. Тож тепер їм "прилітає" чимало запитань щодо їхнього шляху.

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Інна Мірошниченко відповіла, чому всиновила сина

Інна Мірошниченко поділилась, що отримує і такі запитання: "Чому не народити самій? Чому усиновлення?". Вона пояснила, що усиновлення – не протилежність до народження дитини. Цей шлях не тільки для пар, які не можуть стати батьками через бездітність.

Усиновлення – це коли ти дійсно готовий любити безумовно. Коли не через щось чи задля чогось. А просто. Бо ти можеш. Бо кожен з нас може, як тільки розбереться з собою і своїми стосунками зі світом. Не буває чужих дітей. І кожна дитина унікальна,

– зауважила дружина шоумена.

Адвокатка додала, що генетику часто переоцінюють, бо соціум має на дитину набагато більший вплив. Дитина з дитбудинку може мати більше проблем зі здоров'ям, але це не має ставати перешкодою.

"Кожен з нас вибирає свій шлях. По своїх силах. І будь-який варіант: чайлдфрі, одна дитина, пʼятеро чи будинок сімейного типу – це все норма. У кожного своя норма. І так, я хочу ще народити. І хочу ще усиновити. Так склалося, що ми з чоловіком любимо дітей. І це прекрасно".



Інна Мірошниченко з сином / Фото з інстаграму Інни Мірошниченко

Чому Мірошниченки вирішили всиновити дитину

Ще на початку свого шляху Тімур Мірошниченко розповів, чому він з дружиною вирішив всиновити дитину. У самого ведучого перші думки почали з'являтися у студентські роки, коли він приїздив до дитбудинків.

Дружина Тімура хотіла всиновити дитину тому, що лікарі прогнозували їй безпліддя. Та остаточний момент стався у березні 2022 року, коли в мережі з'являлось все більше відео з самотніми дітьми. Подружжя прийняло це рішення навіть без особливих обговорень.