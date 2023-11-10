Має декілька джерел доходу: дружина Тімура Мірошниченка зізналася, скільки заробляє на місяць

Повномасштабне вторгнення помітно вплинуло на доходи українців. Зокрема, знизився заробіток знаменитостей. Водночас поступово це починає змінюватись. Так, про свій прибуток заговорила дружина українського телеведучого Інна Мірошниченко.

Виявляється, вона має декілька джерел доходу. Тож у місяці сума заробітку складає приблизно три тисячі доларів.

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Інна Мірошниченко розповіла про свій заробіток

Дружина українського телеведучого поділилася, що має декілька джерел доходу. Зокрема, реклама в інстаграмі, юридичний бізнес і марафони здоров'я та краси. Втім, вона не знає точної суми прибутку.

Я не підбиваю фінанси. Чоловік мій точно знає, бо воно сходиться все на одну картку,

– зауважила знаменитість.

Однак Інна підсумувала, що заробляє близько трьох тисяч доларів у місяць та більше. Водночас, за її слова, все залежить від місяця, адже буває, що прибуток менший.

Крім того, зірка додала, що з березня до грудня 2022 року онлайн-марафони принесли їй півтора мільйона гривень. Втім, всі ці кошти були спрямовані на допомогу українській армії.

Інтерв'ю з Інною Мірошниченко: дивіться відео онлайн

Як заробляє Тімур Мірошниченко

Чоловік зазначив, що основний дохід йому приносять різноманітні заходи. Окрім цього, він є штатним працівником "1+1" та працює на "Суспільному". До того ж телеведучий займається озвучкою та викладає. Зокрема, має авторський курс. Всього у нього зараз є 5 робіт.

Скільки подружжя Мірошниченків витрачає на дітей

Зіркова пара має двох спільних дітей. Крім того, в липні вони всиновили хлопчика, його звуть Марсель. Малюку зараз два роки.

За словами Тімура, на утримання дітей родина витрачає немало. Зокрема, значна частина коштів йде на приватний дитячий садок та зарплатню двом няням. Ця сума складає мінімум 5 тисяч доларів.

"Наші діти ходять до приватного садочка. Марсель поки що не ходить, ми маємо оплачувати послуги нянь. З одного боку, дитячий садок, няні — це плюс дітям, це соціалізація. А з іншого боку — ти купуєш цей час собі. Для того, щоб заробляти", – розповів шоумен.