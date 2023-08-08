Був напружений, – дружина Мірошниченка розповіла, чи ладнає її син з названим братиком

Наприкінці липня український ведучий Тімур Мірошниченко разом із дружиною Інною забрали свого названого сина Марселя з дитячого будинку. Подружжя вже має двох дітей: Мію та Марка, відтак багатодітна мама зворушила підписників історією про взаємини між її двома синами.

З'ясувалось, що Марк дуже хотів саме молодшого брата, а не сестру. Він мріяв про хлопчика, який гратиметься з ним, не плаче, не забирає його речі, ну і в цілому ніяк не порушує його кордонів. Проте Марсель виявився не зовсім таким, як хлопець його уявляв. Адже гратися він не хоче, до людей байдужий. До того ж йому час від часу потрібна мама, яка також потрібна і Марку. Відтак перший час хлопчик був напружений.

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Як Марк відреагував на молодшого братика

Дружина Тімура Мірошниченка поділилася, що намагалася приділяти достатньо часу усім трьом дітям, щоб жоден з них не відчував себе погано.

Перші дні Маркусь був напружений. Тому я була поруч з ним, аби показати, що Марсель не краде його час,

– зазначила жінка.

Проте Інна пояснила, що Марк дуже швидко звик до Марселя. Вона розповіла, що син постійно каже, як любить та обіймає названого брата. Марсель пручається, але Марка, за словами Інни, це не бентежить.

"Я навіть не сподівалася, що Марк так легко і швидко прийме ці зміни. Він мав повне право ревнувати й не хотіти ділити простір або нас з кимось ще. Але він вибрав інший варіант. Дорослий, глибокий і сповнений любові. Цим він вкотре переконав мене, що всі ми мали пройти цей шлях, аби стати щасливішими", – додала Інна.

Зворушлива історія про Марка та Марселя

Інна Мірошниченко також розповіла милу історію про її синів. Як виявилось, у дитячому садочку Марку запропонували подарувати комусь кульки радощів. Своєю чергою хлопчик відповів: "Маленькому братику Марселю".

"Це розчулило мене до сліз", – зауважила зіркова мама.

Нагадаємо, раніше Інна показала кадри з першої зустрічі їхньої п'ятирічної доньки Мії з названим братом. Відео просто доводить до сліз. За словами жінки, Мія дуже чекала на зустріч з хлопчиком. Відтак в день, коли малюка привезли додому, дівчинка купила Марселю печиво і пюре.

Інна також розповіла, що Мія дуже турбується про братика: прокидається раніше, аби побути разом перед садочком, саджає і знімає з гойдалки хлопчика, біжить за ним, коли Марсель біля дороги тощо.