Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Бєлєнь. Вона сходила на комедію "10 блогерят" у кінотеатр.
Читайте також Зради та сварки: найскандальніші розставання пар після фіналу "Холостяка"
Такого сміття в кінематографі я давно не бачила. Ідея не цікава. Сенсу – 0. Виконання таке собі. Матюків купа (не люблю таке в кіно зовсім). Вбивають усіх підряд. До кінця не подивились. Краще витратити час на щось цікавіше. До акторів питань немає, тому взагалі є 1 бал,
– написала Інна Бєлєнь.
Інна Бєлєнь про фільм "10 блогерят" / Скриншот з інстаграму дівчини
Для довідки! Олександр Терен та Інна Бєлєнь оголосили про розставання 4 лютого в інстаграмі. Перед тим пара публічно посварилась. Річ у тім, що дівчина стала на захист російськомовних українців, що обурило ветерана війни.
Згодом Терен зізнався, що не відчув "шаленого кохання" на проєкті "Холостяк". А подруга Олександра, блогерка Олена Мандзюк, заявила, що він і Бєлєнь не були в стосунках після завершення реаліті-шоу.
Що відомо про фільм "10 блогерят"?
"10 блогерят" – це українська детективна кінокомедія, яка вийшла у прокат 16 жовтня 2025 року. Режисером фільму став Олександр Щур.
Українські інфлуенсери зіграли у стрічці самих себе. Вони перебувають у замкненому знімальному павільйоні, а невідомий організовує смертельну гру. Кожні 10 хвилин відбувається онлайн-голосування, в якому аудиторія вирішує, хто буде наступною жертвою.
У комедії знялись актори Ольга Сумська, В'ячеслав Довченко, Олексій Вертинський, Тарас Цимбалюк і Арам Арзуманян, блогерки Кенді Суперстар і Оля Шелбі, ветеран війни Олександр Терен, реперка alyona alyona, порноакторка Джозефіна Джексон.