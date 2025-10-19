Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Бєлєнь. Вона сходила на комедію "10 блогерят" у кінотеатр.

Такого сміття в кінематографі я давно не бачила. Ідея не цікава. Сенсу – 0. Виконання таке собі. Матюків купа (не люблю таке в кіно зовсім). Вбивають усіх підряд. До кінця не подивились. Краще витратити час на щось цікавіше. До акторів питань немає, тому взагалі є 1 бал,

– написала Інна Бєлєнь.

Інна Бєлєнь про фільм "10 блогерят" / Скриншот з інстаграму дівчини

Для довідки! Олександр Терен та Інна Бєлєнь оголосили про розставання 4 лютого в інстаграмі. Перед тим пара публічно посварилась. Річ у тім, що дівчина стала на захист російськомовних українців, що обурило ветерана війни.

Згодом Терен зізнався, що не відчув "шаленого кохання" на проєкті "Холостяк". А подруга Олександра, блогерка Олена Мандзюк, заявила, що він і Бєлєнь не були в стосунках після завершення реаліті-шоу.

Що відомо про фільм "10 блогерят"?