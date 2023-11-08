Донька "мами" Вєрки Сердючки вийшла заміж: перші фото з весілля
Джерело:Інна Бєлоконь
Інна Бєлоконь, яка прославилася своєю роллю "мами" Вєрки Сердючки, нещодавно поділилася чудовою новиною. Вона повідомила, що її донька Яна вийшла заміж.
Знаменитість опублікувала фотографію молодят з весілля. Так, шанувальники вже встигли привітати молоде подружжя в коментарях під публікацією.
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Донька "мами" Вєрки Сердючки вийшла заміж
Інна опублікувала чорно-білу світлину з весілля доньки. На фото Яна постала в елегантній білій сукні, розшитій блискучим камінням. Її руки прикрашав весільний букет. Поруч з дівчиною на знімку був наречений. Він виглядав розкішно в чорному костюмі, який гармонійно поєднався з білою сорочкою. До того ж піджак чоловіка прикрасила бутоньєрка.
Водночас окрім світлини Інна не розголошувала ніяких подробиць. Тож поки невідомо де, коли та як саме пройшло свято.
Реакція мережі
Фани вже засипали молоду пару привітаннями.
- "Мої вітання і побажання тільки щастя";
- "Яке щастя! Миру, злагоди, кохання";
- "Які гарні";
- "Щасливого подружнього життя молодятам";
- "Вітаємо";
- "Щастя молодятам".
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