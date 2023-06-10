Мама Вєрки Сердючки дотепно пожартувала про акулу, яка з'їла росіянина в Єгипті
Джерело:Інна Білоконь
Інна Білоконь, відома за сценічним образом мами Вєрки Сердючки, жорстко пожартувала про акулу, яка з'їла росіянина в Єгипті. Вона поділилась архівним фото та дотепно його підписала.
Днями у туристичному місті Єгипту акула з'їла росіянина. Українці засипали мережу мемами – не змогли пройти повз і зірки.
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Інна Білоконь посміялась з ситуації з акулою
Акторка та співачка Інна Білоконь, відома за образом мами Вєрки Сердючки, теж посміялась з ситуації. Вона опублікувала кумедне фото.
На знімку зображена Вєрка Сердючка з мамою – вони пливуть у воді на надувному "банані" у вигляді акули. Та й це не все – замість голови Білоконь – голова акули.
"Мамо, ви задачу понялі?" – підписала фото артистка.
Вєрка Сердючка з мамою / Фото з інстаграму Інни Білоконь
У коментарях шанувальники оцінили гумор Інни Білоконь:
- "Обожнюю. Бережіть себе";
- "Акули на боці України";
- "Пророцтва збуваються. Це неймовірно";
- "Ви неперевершені, як завжди!".
Що відомо про ситуацію з акулою
8 червня у Хургаді – курортному містечку Єгипту – акула напала на людину. Виявилося, що це 23-річний росіянин Володимир Попов з Архангельської області Росії.
Чоловік плавав з жінкою у Червоному морі, як до нього наблизилась акула. Очевидці побачили, як акула напала на нього й з'їла. Дівчині вдалося врятуватися.