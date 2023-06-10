На днях в туристическом городе Египта акула съела россиянина. Украинцы засыпали сеть мемами – не смогли пройти мимо и звезды.
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Инна Билоконь посмеялась над ситуацией с акулой
Актриса и певица Инна Билоконь, известная по образу мамы Верки Сердючки, тоже посмеялась над ситуацией. Она опубликовала забавное фото.
На снимке изображена Верка Сердючка с мамой – они плывут в воде на надувном банане в виде акулы. Да и это не все – вместо головы Белоконь – голова акулы.
"Мама, вы задачу поняли?" – подписала фото артистка.
Верка Сердючка с мамой / Фото из инстаграма Инны Билоконь
В комментариях поклонники оценили юмор Инны Билоконь:
- "Обожаю. Берегите себя";
- "Акулы на стороне Украины";
- "Пророчества сбываются. Это невероятно";
- "Вы неотразимы, как всегда!".
Что известно о ситуации с акулой
8 июня в Хургаде – курортном городке Египта – акула напала на человека. Оказалось, что это 23-летний россиянин Владимир Попов из Архангельской области России.
Мужчина плавал с женщиной в Красном море, когда к нему приблизилась акула. Очевидцы увидели, как акула напала на него и съела. Девушке удалось спастись.