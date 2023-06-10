Днями у туристичному місті Єгипту акула з'їла росіянина. Українці засипали мережу мемами – не змогли пройти повз і зірки.

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Інна Білоконь посміялась з ситуації з акулою

Акторка та співачка Інна Білоконь, відома за образом мами Вєрки Сердючки, теж посміялась з ситуації. Вона опублікувала кумедне фото.

На знімку зображена Вєрка Сердючка з мамою – вони пливуть у воді на надувному "банані" у вигляді акули. Та й це не все – замість голови Білоконь – голова акули.

"Мамо, ви задачу понялі?" – підписала фото артистка.



Вєрка Сердючка з мамою / Фото з інстаграму Інни Білоконь

У коментарях шанувальники оцінили гумор Інни Білоконь:

"Обожнюю. Бережіть себе";

"Акули на боці України";

"Пророцтва збуваються. Це неймовірно";

"Ви неперевершені, як завжди!".

Що відомо про ситуацію з акулою

8 червня у Хургаді – курортному містечку Єгипту – акула напала на людину. Виявилося, що це 23-річний росіянин Володимир Попов з Архангельської області Росії.

Чоловік плавав з жінкою у Червоному морі, як до нього наблизилась акула. Очевидці побачили, як акула напала на нього й з'їла. Дівчині вдалося врятуватися.