З індичкою та в колі рідних: як Мішель Обама, Мей Маск та інші зірки святкували День подяки

Одне з найулюбленіших свят американців – День подяки – традиційно відбулось у четвертий четвер листопада. Цьогоріч цей день припав на 25 листопада. Голлівудські зірки та мільйони інших громадян США зібрались за столом, аби подякувати усім за рік, що пройшов.

Щоправда, цьогоріч не так багато зірок поділились у мережі, що вони святкують День подяки. Минулими роками знаменитості масово демонстрували пишні столи, сімейні посиденьки чи фотографії з рідними, але цього року таких зовсім небагато.

До слова У США відзначають День подяки: цікаві факти про улюблене свято американців

Джулія Робертс залишила в мережі рідкісне селфі, Періс Гілтон відсвяткувала цей день на медовому місяці, Кетрін Зета-Джонс показала зворушливу сімейну вечерю з дітьми та чоловіком.

День подяки у знаменитостей

Джулія Робертс

"Відчуття подяки. З Днем подяки усіх".



Джулія Робертс у День подяки / Фото з інстаграму акторки

Кетрін Зета-Джонс

"З Днем подяки усіх! Так вдячна за все".

Мішель Обама

"З Днем подяки від Санні та всієї нашої родини! Ми сподіваємося, що у вас буде прекрасний день, і дякуєте всім, кого любите".



Мішель показала свого чотирилапого друга з шматком індички / Фото з інстаграму першої леді

Геллі Беррі

"З Днем подяки… Так вдячна вам усім".

Пріянка Чопра

"Так багато, за що вдячна. Друзі, сім'я... Я люблю тебе, Нік Джонас. Вітаю всіх, хто святкує".



Пріянка Чопра і Нік Джонас в День подяки / Фото з інстаграму моделі

Мей Маск

"З Днем подяки від нас до вас".



Мей Маск з сином Ілоном та донькою Тоскою / Фото з інстаграму моделі

Гайді Клум

"Вдячна за тебе. Щодня".



Гайді Клум з коханим Томом Кауліцом / Фото з інстаграму моделі

Джон Траволта

"Вітаю кожного з Днем подяки".

Періс Гілтон

"Щасливого дня подяки! Цей рік життя був найбільш насиченим. Я ніколи не забуду всіх уроків, проблем і можливостей для зростання, які мені показали, і я вдячна за все – за хороше, погане і все, що між ними. Я дуже виросла і продовжую розвиватися. Цього місяця я стала дружиною, і я така вдячна не тільки моєму дивовижному чоловікові, але й чудовим друзям та сім'ї, які оточували нас у наші весільні вихідні та підтримували нас на цьому шляху".



Періс Гілтон привітала з Днем подяки / Фото з інстаграму зірки