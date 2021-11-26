Щоправда, цьогоріч не так багато зірок поділились у мережі, що вони святкують День подяки. Минулими роками знаменитості масово демонстрували пишні столи, сімейні посиденьки чи фотографії з рідними, але цього року таких зовсім небагато.

До слова У США відзначають День подяки: цікаві факти про улюблене свято американців

Джулія Робертс залишила в мережі рідкісне селфі, Періс Гілтон відсвяткувала цей день на медовому місяці, Кетрін Зета-Джонс показала зворушливу сімейну вечерю з дітьми та чоловіком.

День подяки у знаменитостей

Джулія Робертс

"Відчуття подяки. З Днем подяки усіх".



Джулія Робертс у День подяки / Фото з інстаграму акторки

Кетрін Зета-Джонс

"З Днем подяки усіх! Так вдячна за все".

Мішель Обама

"З Днем подяки від Санні та всієї нашої родини! Ми сподіваємося, що у вас буде прекрасний день, і дякуєте всім, кого любите".



Мішель показала свого чотирилапого друга з шматком індички / Фото з інстаграму першої леді

Геллі Беррі

"З Днем подяки… Так вдячна вам усім".

Пріянка Чопра

"Так багато за що вдячна. Друзі, сім'я... Я люблю тебе, Нік Джонас. Вітаю всіх, хто святкує".



Пріянка Чопра і Нік Джонас в День подяки / Фото з інстаграму моделі

Мей Маск

"З Днем подяки від нас до вас".



Мей Маск з сином Ілоном та донькою Тоскою / Фото з інстаграму моделі

Гайді Клум

"Вдячна за тебе. Щодня".



Гайді Клум з коханим Томом Кауліцом / Фото з інстаграму моделі

Джон Траволта

"Вітаю кожного з Днем подяки".

Періс Гілтон

"Щасливого дня подяки! Цей рік життя був найбільш насиченим. Я ніколи не забуду всіх уроків, проблем і можливостей для зростання, які мені показали, і я вдячна за все – за хороше, погане і все, що між ними. Я дуже виросла і продовжую розвиватися. Цього місяця я стала дружиною, і я така вдячна не тільки моєму дивовижному чоловікові, але й чудовим друзям та сім'ї, які оточували нас у наші весільні вихідні та підтримували нас на цьому шляху".



Періс Гілтон привітала з Днем подяки / Фото з інстаграму зірки