Щоправда, цьогоріч не так багато зірок поділились у мережі, що вони святкують День подяки. Минулими роками знаменитості масово демонстрували пишні столи, сімейні посиденьки чи фотографії з рідними, але цього року таких зовсім небагато.
До слова У США відзначають День подяки: цікаві факти про улюблене свято американців
Джулія Робертс залишила в мережі рідкісне селфі, Періс Гілтон відсвяткувала цей день на медовому місяці, Кетрін Зета-Джонс показала зворушливу сімейну вечерю з дітьми та чоловіком.
День подяки у знаменитостей
Джулія Робертс
"Відчуття подяки. З Днем подяки усіх".
Джулія Робертс у День подяки / Фото з інстаграму акторки
Кетрін Зета-Джонс
"З Днем подяки усіх! Так вдячна за все".
Мішель Обама
"З Днем подяки від Санні та всієї нашої родини! Ми сподіваємося, що у вас буде прекрасний день, і дякуєте всім, кого любите".
Мішель показала свого чотирилапого друга з шматком індички / Фото з інстаграму першої леді
Геллі Беррі
"З Днем подяки… Так вдячна вам усім".
Пріянка Чопра
"Так багато за що вдячна. Друзі, сім'я... Я люблю тебе, Нік Джонас. Вітаю всіх, хто святкує".
Пріянка Чопра і Нік Джонас в День подяки / Фото з інстаграму моделі
Мей Маск
"З Днем подяки від нас до вас".
Мей Маск з сином Ілоном та донькою Тоскою / Фото з інстаграму моделі
Гайді Клум
"Вдячна за тебе. Щодня".
Гайді Клум з коханим Томом Кауліцом / Фото з інстаграму моделі
Джон Траволта
"Вітаю кожного з Днем подяки".
Періс Гілтон
"Щасливого дня подяки! Цей рік життя був найбільш насиченим. Я ніколи не забуду всіх уроків, проблем і можливостей для зростання, які мені показали, і я вдячна за все – за хороше, погане і все, що між ними. Я дуже виросла і продовжую розвиватися. Цього місяця я стала дружиною, і я така вдячна не тільки моєму дивовижному чоловікові, але й чудовим друзям та сім'ї, які оточували нас у наші весільні вихідні та підтримували нас на цьому шляху".
Періс Гілтон привітала з Днем подяки / Фото з інстаграму зірки