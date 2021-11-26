Правда, в этом году не так много звезд поделились в сети, что они празднуют День благодарения. В прошлые годы знаменитости массово демонстрировали пышные столы, семейные посиделки или фотографии с родными, но в этом году таких совсем немного.
К слову В США отмечают День благодарения: интересные факты о любимом празднике американцев
Джулия Робертс оставила в сети редкое селфи, Пэрис Хилтон отпраздновала этот день на медовом месяце, Кэтрин Зета-Джонс показала трогательный семейный ужин с детьми и мужем.
День благодарения у знаменитостей
Джулия Робертс
"Чувство благодарности. С Днем благодарения всех".
Джулия Робертс в День благодарения / Фото из инстаграма актрисы
Кэтрин Зета-Джонс
"С Днем благодарения всех! Так благодарна за все".
Мишель Обама
"С Днем благодарения от Санни и всей нашей семьи! Мы надеемся, что у вас будет прекрасный день, и благодарите всех, кого любите".
Мишель показала своего четвероногого друга с куском индейки / Фото из инстаграма бывшей первой леди США
Холли Берри
"С Днем благодарения... Так благодарна вам всем".
Приянка Чопра
"Так много за что благодарна. Друзья, семья... Я люблю тебя, Ник Джонас. Поздравляю всех, кто празднует".
Приянка Чопра и Ник Джонас в День благодарения / Фото из инстаграма модели
Мэй Маск
"С Днем благодарения от нас вам".
Мэй Маск с сыном Илоном и дочкой Тоской / Фото из инстаграма модели
Хайди Клум
"Благодарна за тебя. Каждый день".
Хайди Клум с любимым Томом Каулицем / Фото из инстаграма модели
Джон Траволта
"Поздравляю каждого с Днем благодарения".
Пэрис Хилтон
"Счастливого дня благодарения! Этот год жизни был самым насыщенным. Я никогда не забуду все уроки, проблемы и возможности для роста, которые мне показали, и я благодарна за все – за хорошее, плохое и все, что между ними. Я очень выросла и продолжаю развиваться. В этом месяце я стала женой, и я так благодарна не только моему удивительному мужу, но и замечательным друзьям и семье, которые окружали нас в наши свадебные выходные и поддерживали нас на этом пути".
Пэрис Хилтон поздравила с Днем благодарения / Фото из инстаграма звезды