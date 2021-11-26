Правда, в этом году не так много звезд поделились в сети, что они празднуют День благодарения. В прошлые годы знаменитости массово демонстрировали пышные столы, семейные посиделки или фотографии с родными, но в этом году таких совсем немного.

К слову В США отмечают День благодарения: интересные факты о любимом празднике американцев

Джулия Робертс оставила в сети редкое селфи, Пэрис Хилтон отпраздновала этот день на медовом месяце, Кэтрин Зета-Джонс показала трогательный семейный ужин с детьми и мужем.

День благодарения у знаменитостей

Джулия Робертс

"Чувство благодарности. С Днем благодарения всех".



Джулия Робертс в День благодарения / Фото из инстаграма актрисы

Кэтрин Зета-Джонс

"С Днем благодарения всех! Так благодарна за все".

Мишель Обама

"С Днем благодарения от Санни и всей нашей семьи! Мы надеемся, что у вас будет прекрасный день, и благодарите всех, кого любите".



Мишель показала своего четвероногого друга с куском индейки / Фото из инстаграма бывшей первой леди США

Холли Берри

"С Днем благодарения... Так благодарна вам всем".

Приянка Чопра

"Так много за что благодарна. Друзья, семья... Я люблю тебя, Ник Джонас. Поздравляю всех, кто празднует".



Приянка Чопра и Ник Джонас в День благодарения / Фото из инстаграма модели

Мэй Маск

"С Днем благодарения от нас вам".



Мэй Маск с сыном Илоном и дочкой Тоской / Фото из инстаграма модели

Хайди Клум

"Благодарна за тебя. Каждый день".



Хайди Клум с любимым Томом Каулицем / Фото из инстаграма модели

Джон Траволта

"Поздравляю каждого с Днем благодарения".

Пэрис Хилтон

"Счастливого дня благодарения! Этот год жизни был самым насыщенным. Я никогда не забуду все уроки, проблемы и возможности для роста, которые мне показали, и я благодарна за все – за хорошее, плохое и все, что между ними. Я очень выросла и продолжаю развиваться. В этом месяце я стала женой, и я так благодарна не только моему удивительному мужу, но и замечательным друзьям и семье, которые окружали нас в наши свадебные выходные и поддерживали нас на этом пути".



Пэрис Хилтон поздравила с Днем благодарения / Фото из инстаграма звезды