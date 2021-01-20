Довгоочікуваний день інавгурації Джозефа Байдена настав, і світові знаменитості не стримують свого захоплення та радості. Вони вже привітали новообраного президента США з грандіозною подією.

Інавгурація Джозефа Байдена, на відміну від інших у попередні роки, була скромною та малолюдною. Американці, зважаючи на пандемію коронавірусу, дивились трансляцію інавгурації у мережі та на телебаченні. До них долучились і зірки, які публікували у соцмережах інстаграм-сторіс та фотопублікації, повідомляє 24 канал.

До слова Новообраний президент США Джо Байден виголосив першу промову

Хто привітав Джо Байдена і його дружину Джилл з новими статусами – читайте у нашій добірці.

Інавгурація Байдена: реакція зірок

Перша леді Мішель Обама

"Джо Байден і Камала Харріс – ті лідери, яких заслуговує наша країна, – порядні, працьовиті люди, які відображають найкращі з наших цінностей. Найбільше вони керуються співчуттям, чесністю і готовністю ставити потреби нашої країни вище своїх власних. Вони сповнені рішучості, аби зробити життя всіх американців кращим, і я знаю, що вони повернуть нам стабільність, якої катастрофічно не вистачало під час руйнівної пандемії".

Акторка Кейт Аптон

"Прокинулась сьогодні з такою надією на наше майбутнє. Спасибі, Камало, за все, що ви зробили і плануєте зробити... Я так вдячна, що моя дочка виросте, бачачи сильну, красиву жінку як лідера нашої країни. Ви дійсно є джерелом натхнення і прикладом для наслідування для жінок у всьому світі. Вітаємо віцепрезидента Камалу Гарріс!"

Пишнотіла модель Тесс Голлідей

"Я витримала 30 секунд перш ніж почати плакати".

Акторка Єва Лонгорія

"Сьогодні ми творимо історію! Сьогодні ми вшановуємо таких лідерів як президента Джо Байдена і нашу першу пані віцепрезидента Камалу Гарріс. Сьогодні тільки початок".

Модель Жозефін Скрівер

"46! (президент за рахунком у США, – Showbiz). З новим днем!"

Блогерка Кортні Кардашян

Сьогодні ми вітаємо ашу першу жінку-віцепрезидента і 144-х жінок, обраних до Конгресу, що на 50% більше, ніж десять років тому. Сьогодні мова йде не про політику чи політичні партії, а про розширення прав і можливостей жінок, про руйнування цієї скляної стелі і про потужну підтримку жінок. Ми носимо біле. В знак солідарності з цими неймовірними творцями змін багато з них перші, але разом ми зробимо так, щоб вони не були останніми. Діти ніколи не ніколи не знатимуть про світ, в якому жінка не була віцепрезидентом".

Модель Гейлі Бібер

"Такий емоційний день. День надії для Америки! Президент Байден та віцепрезидент Гарріс!"