Долгожданный день инаугурации Джозефа Байдена наступил, и мировые знаменитости не сдерживают своего восхищения и радости. Они уже поздравили новоизбранного президента США с грандиозным событием.

Инаугурация Джозефа Байдена, в отличие от других в предыдущие годы, была скромной и малолюдной. Американцы, принимая во внимание пандемию коронавируса, смотрели трансляцию инаугурации в сети и на телевидении. К ним присоединились и звезды, которые публиковали в соцсетях инстаграм-сторис и фотопубликации, сообщает 24 канал.

К слову Новоизбранный президент США Джо Байден произнес первую речь

Кто поздравил Джо Байдена и его жену Джилл с новыми статусами – читайте в нашей подборке.

Инаугурация Байдена: реакция звезд

Первая леди Мишель Обама

"Джо Байден и Камала Харрис – те лидеры, которых заслуживает наша страна, – порядочные, трудолюбивые люди, которые отражают лучшие из наших ценностей. Больше всего они руководствуются состраданием, честностью и готовностью ставить потребности нашей страны выше своих собственных. Они полны решимости, чтобы сделать жизнь всех американцев лучше, и я знаю, что они вернут нам стабильность, которой катастрофически не хватало во время разрушительной пандемии".

Актриса Кейт Аптон

"Проснулась сегодня с такой надеждой на наше будущее. Спасибо, Камала, за все, что вы сделали и планируете сделать... Я так благодарна, что моя дочь вырастет, видя сильную, красивую женщину как лидера нашей страны. Вы действительно являетесь источником вдохновения и примером для подражания для женщин во всем мире. Поздравляем вице-президента Камалу Харрис!"

Пышнотелая модель Тесс Голлидей

"Я выдержала 30 секунд прежде чем начать плакать".

Актриса Ева Лонгория

"Сегодня мы создаем историю! Сегодня мы чествуем таких лидеров как президента Джо Байдена и нашу первую госпожу вице-президента Камалу Харрис. Сегодня только начало".

Модель Жозефин Скривер

"46! (президент по счету в США – Showbiz). С новым днем!"

Блогерша Кортни Кардашян

Сегодня мы поздравляем нашу первую женщину вице-президента и 144-х женщин, избранных в Конгресс, что на 50% больше, чем десять лет назад. Сегодня речь идет не о политике или политических партиях, а о расширении прав и возможностей женщин, о разрушении этого стеклянного потолка и о мощной поддержке женщин. Мы носим белое. В знак солидарности с этими невероятными создателями изменений. Многие из них первые, но вместе мы сделаем так, чтобы они не были последними. Дети никогда не будут знать о мире, в котором женщина не была вице-президентом".

Модель Хейли Бибер

"Такой эмоциональный день. День надежды для Америки! Президент Байден и вице-президент Харрис!"