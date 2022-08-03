3 августа артистке исполняется 21 год. По этому случаю она попросила приверженцев приобщиться к благотворительной инициативе коллег-блоггеров и помочь собрать средства для наших защитников.

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Анна Тринчер просит об услуге

Чтобы привлечь внимание к такой просьбе, артистка опубликовала несколько пикантных фото. В сообщении она поблагодарила маму, родных, друзей и поклонников. Подчеркнула, что сейчас есть только одна мечта – мирное небо и победа Украины. Сейчас она просит Бога только об этом. И призывает подписчиков помочь нашим военным с тыла.

Анна открыла банку для сбора средств. Все собранные деньги именинница перечислит в "Благотворительный фонд Куровских", собирающий деньги на 10 пикапов для ВСУ.

Номер карты для сбора: 5375411201372203

"Отдельный абзац хочу посвятить свои тринчерятам, фанам, слушателям и подписчикам. Я никогда не буду чувствовать грусть внутри, потому что вы мне не дадите этого сделать. Я разделяю с вами самые важные периоды своей жизни, с вами смеюсь и плачу. Каждое ваше смс – это наша маленькая история. Я благодарна, что каждый день именно вы разжигаете во мне огонь и даете уверенность в себе! Моя большая семья", – написала именинница в публикации.

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