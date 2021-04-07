Ілона Гвоздьова зачарувала мережу чуттєвим сімейним фото

Успішна українська танцівниця Ілона Гвоздьова оприлюднила нове фото з сином Домініком та чоловіком Іваном. Зворушливий кадр одразу замилував мережу.

Відома українська танцівниця Ілона Гвоздьова є одною зі зразкових зіркових матусь. Вона часто ділиться з шанувальниками фото сина, адже не так давно показала його обличчя. Днями переможниця "Танців з зірками" оприлюднила нову світлину.

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Нове сімейне фото Ілони Гвоздьової

Танцівниця оприлюднила чарівний кадр з фотосесії. Батьки позували, лежачи на дивані біля синочка Домініка. Вони зворушливо тримали хлопчика за ручки та обіймали один одного. Маленький Домінік, одягнений у білий костюм, уважно вивчав об'єктив та мило усміхався.

Ілона Гвоздьова натомість постала в бежевій лляній сукні без бретелей та з об'ємними рукавами. Вбрання підкреслило відверте декольте та засвітило пишні груди зірки. Танцівниця доповнила образ ланцюжком на шиї та сережками-камінцями у вухах.

Зірка розпустила та вирівняла волосся. На обличчі вона зробила ледь помітний макіяж, що вдало пасував до ніжного образу. Ілона Гвоздьова підкреслила очі нюдовими тінями, а губи нафарбувала пудровою помадою.



Ілона Гвоздьова з чоловіком і сином / Фото з інстаграму Ілони Гвоздьової

Шанувальників зачарувало нове сімейне фото знаменитості. Вони поділилися враженнями в коментарях: