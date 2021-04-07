Успешная украинская танцовщица Илона Гвоздева обнародовала новое фото с сыном Домиником и мужем Иваном. Трогательный кадр сразу очаровал сеть.

Известная украинская танцовщица Илона Гвоздева является одной из образцовых звездных мамочек. Она часто делится с поклонниками фото сына, ведь не так давно показала его лицо. На днях победительница "Танцев со звездами" обнародовала новую фотографию.

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Новое семейное фото Илоны Гвоздевой

Танцовщица обнародовала волшебный кадр с фотосессии. Родители позировали, лежа на диване возле сыночка Доминика. Они трогательно держали мальчика за ручки и обнимали друг друга. Маленький Доминик, одетый в белый костюм, внимательно изучал объектив и мило улыбался.

Илона Гвоздева предстала в бежевом льняном платье без бретелек и с объемными рукавами. Наряд подчеркнул откровенное декольте и засветила пышную грудь звезды. Танцовщица дополнила образ цепочкой на шее и серьгами-камнями в ушах.

Звезда распустила и выровняла волосы. На лице она сделала едва заметный макияж, который удачно подходил к нежному образу. Илона Гвоздева подчеркнула глаза нюдовыми тенями, а губы накрасила пудровой помадой.



Илона Гвоздева с мужем и сыном / Фото из инстаграма Илоны Гвоздевой

Поклонников очаровало новое семейное фото знаменитости. Они поделились впечатлениями в комментариях: