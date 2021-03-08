Ілона Гвоздьова вперше показала обличчя сина: зворушливі сімейні фото

Майже п'ять місяців тому танцівниця та переможниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова вдруге стала мамою. У зірки народився син Домінік. Вона часто публікувала милі фото з малюком на руках, однак його обличчя показала публіці лише зараз, обравши для цього непересічне свято – 8 Березня.

У Міжнародний жіночий день 32-річна хореографиня опублікувала чуттєве привітання на особистій сторінці в інстаграмі. Вона побажала всім дівчатам любові, щастя, мужніх чоловіків поряд та показала своїх захисників – коханого Івана та п'ятимісячного сина Домініка.

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"Дорогі мої, вітаю всіх нас – жінок і дівчат – з 8 Березня. Бажаю нам весни в душі, любові в серці, щастя в очах, і нехай наші чоловіки завжди нас оберігають, захищають, люблять і поважають", – написала переможниця "Танців з зірками".

Ілона Гвоздьова показала обличчя сина

Вітальний допис танцівниця доповнила сімейними фото з різних студійних зйомок. Вона позувала перед камерами з чоловіком Іваном, донькою Валерією та маленьким сином Домініком. Якщо раніше Ілона Гвоздьова публікувала лише ті кадри, на яких не було видно обличчя хлопчика, то тепер зблизька показала, як виглядає малюк.

Сьогодні чудовий привід познайомити вас з моїм головним чоловіком в житті. Знайомтесь, мій Домінік,

– написала танцівниця.

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Знаменитість поцікавилась у шанувальників, на кого, на їхній погляд, більше схожий син Домінік. Користувачі, зворушені сімейними світлинами, засипали Ілону Гвоздьову коментарями, однак їхні думки розділилися. Одні стверджують, що хлопчик – копія татка, інші – копія мами: