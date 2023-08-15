Ілона Гвоздьова з чоловіком відсвяткували фаянсове весілля: як пара виглядала 9 років тому

Вчора, 14 серпня, Ілона Гвоздьова та її чоловік Іван Хом'ячук відсвяткували фаянсове весілля. Зіркова пара прожила вже 9 років подружнього життя. У річницю шлюбу танцівниця написала зворушливий допис, який присвятила чоловікові, та показала кадри з вінчання.

Окрім цього, зірка опублікувала архівне фото подружжя з їхньої весільної фотосесії. З'ясувалось, що Ілона та Іван разом вже 14 років. Вони виховують двох дітей: доньку Валерію та сина Домініка.

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Ілона Гвоздьова відсвяткувала річницю з чоловіком

Під публікацією танцівниця зізналася чоловікові в коханні та подякувала йому за час, проведений разом, за дітей та затишний будинок. Ілона зауважила, що разом вони "посадили вже купу дерев і навіть лелека встиг завітати".

Багато всього було за ці роки та єдине, що залишається незмінним – це наш вогник любові. Часом він палає шаленим вогнем, часом тліє тихенько, але все одно горить і гріє нас. Люблю тебе і бажаю нам дожити до тих років, коли ми будемо сидіти вдвох, тримаючи один одного за руку, на нашій літній терасі, дивитися як сідає сонце, а позаду нас будуть наші діти та онуки,

– написала Гвоздьова.

"Ти мій скарб і все інше не важливо",

– додала знаменитість.

Окрім цього, Ілона також опублікувала архівне фото пари з весілля. На світлині жінка з чоловіком позують обіймаючись з усмішкою на обличчі. Ілона одягнена у весільну сукню з мереживним верхом та з фатою, а Іван обрав білу сорочку.



Ілона Гвоздьова з чоловіком / Скриншот з інстаграм-сторіс

Реакція мережі

У коментарях під публікацією підписники привітали подружжя зі святом і написали їм багато приємних побажань:

"Вітаємо. Ви дуже чудова родина. За вами приємно спостерігати. Щастя вам назавжди";

"Вітаю. Бережіть один одного і те, що в вас є";

"Мої щирі вітання прекрасній родині";

"Як щиро написано, щастя вам";

"Ви чудові. Бережіть один одного";

"Вітаю. Довгих років щасливого подружнього життя";

"Чудове подружжя. Зі святом вас";

"Вітаю. Пишаюся вами, як родиною. Любові, здоров'я, сімейного затишку, шаленого кохання і мирного неба".

Нагадаємо, у 2022 році Ілона Гвоздьова та Іван Хом'ячук зважились на важливе рішення щодо свого подружжя. Після 8 років шлюбу Ілона Гвоздьова вирішила обвінчатися з чоловіком. Це сталося 9 вересня у Києві. Вони повінчалися у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі. Ілона поділилась, що звичайний розпис дуже відрізняється від шлюбу в храмі. Відчуття були зовсім іншими, більш трепетними.

"Відчуття дуже магічні. Набагато трепетніше, ніж просто весілля. Розуміння, що ваші тіла, душі і думки назавжди поєдналися перед Богом до кінця життя! Відтепер ми не просто пара — ми єдиний організм у злагоді, добрі, мирі та негодах. Відтепер ще більше поваги, кохання та одне серце на двох", – зазначила Гвоздьова.