Не робимо білі квитки, – Ілона Гвоздьова чесно відповіла, чому її чоловік не на фронті

Танцівниця Ілона Гвоздьова розповіла, що її часто критикують через чоловіка, який не воює. Вона пояснила, чому Іван не на фронті.

Українська танцівниця Ілона Гвоздьова поділилась, що часто отримує хейт у свій бік з приводу танців та відпочинку. Вона зізналась, що "прилітає" і за чоловіка, який не на фронті.

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Чому чоловік Гвоздьової не на фронті

Ілона Гвоздьова пояснила, що Івану Хом'ячуку ще не приходила повістка. Та якщо це станеться – він у рівних умовах з іншими українцями піде на фронт.

Мені постійно пишуть: "А що це ваш чоловік вдома шашлики смажить і будує, а хтось в окопі стоїть?". Ну немає повістки – коли вона прийде, то піде, як і всі інші, на однакових умовах. Ми не робимо якісь білі квитки, не робимо якусь інвалідність йому,

– запевнила танцівниця.

Інтерв'ю з Ілоною Гвоздьовою: дивіться відео онлайн

Гвоздьова згадала про захворювання чоловіка – алопецію. Вона розповіла, що досі достеменно не зрозуміло, як береться ця хвороба і як її вилікувати.

"Ніхто до кінця не може зрозуміти, чому взагалі це трапляється з людиною, що організм сприймає волосся як чужорідний предмет і починає з ним боротися. Подейкують, що це психосоматичний вид розладу. Це від стресу".



Ілона Гвоздьова з чоловіком та сім'єю / Фото з інстаграму Ілони Гвоздьової

Що відомо про хворобу чоловіка Гвоздьової

Хореографиня зізналась про проблеми чоловіка зі здоров'ям на початку січня. Тоді вона повідомила, що організм Івана сприймає волосся як те, чого потрібно позбутися. Так він втратив частину брів та бороди.

Алопеція – це офіційна назва облисіння. Тобто це випадіння волосся, що призводить до їхнього часткового або повного зникнення на ділянках голови чи тулуба. Найчастіше причинами алопеції називають стрес та погану екологію.