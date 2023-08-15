Украинская танцовщица Илона Гвоздева поделилась, что часто получает хейт в свою сторону по поводу танцев и отдыха. Она призналась, что "прилетает" и за мужа, который не на фронте.

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Почему мужчина Гвоздевой не на фронте

Илона Гвоздева объяснила, что Ивану Хомячуку еще не приходила повестка. Но если это произойдет – он в равных условиях с другими украинцами пойдет на фронт.

Мне постоянно пишут: "А что это ваш муж дома шашлыки жарит и строит, а кто-то в окопе стоит?" Ну, нет повестки – когда она придет, то пойдет, как и все остальные, на одинаковых условиях. Мы не делаем какие-то белые билеты, не делаем какую-то инвалидность ему,

– заверила танцовщица.

Интервью с Илоной Гвоздевой: смотрите видео онлайн

Гвоздева вспомнила о заболевании мужчины – алопецию. Она рассказала, что до сих пор не понятно, как берется эта болезнь и как ее вылечить.

"Никто до конца не может понять, почему вообще это случается с человеком, что организм воспринимает волосы как чужеродный предмет и начинает с ними бороться. Говорят, что это психосоматический вид расстройства. Это от стресса".



Илона Гвоздева с мужем и семьей / Фото из инстаграма Илоны Гвоздевой

Что известно о болезни мужа Гвоздевой

Хореограф призналась о проблемы мужчины со здоровьем в начале января. Тогда она сообщила, что организм Ивана воспринимает волосы как то, от чего нужно избавиться. Так он потерял часть бровей и бороды.

Алопеция – это официальное название облысения. То есть это выпадение волос, что приводит к их частичному или полному исчезновению на участках головы или туловища. Чаще всего причинами алопеции называют стресс и плохую экологию.