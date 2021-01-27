Ілона Гвоздьова розкрила свої секрети успіху

27 січня 2021 , 14:48
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Українська танцівниця Ілона Гвоздьова повідомила, що випустить автобіографічну книгу, де розкриє свої секрети успіху. А щоб зацікавити фанів, вона вже поділилась кількома пунктами.

Джерело: інстаграм Ілони Гвоздьової

Переможниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова часто ділиться з шанувальниками цікавими дописами. Цього разу вона розсекретила свої секрети успіху.

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Ілона Гвоздьова випустить книжку

Найперше танцівниця повідомила про те, що планує випустити книжку під назвою "Унесённая в танце" ("Віднесена в танці"). Там вона хоче розповісти про нелегкий творчий шлях та любов до своєї справи, яка стала фундаментом бізнесу зірки. Також вона поділиться способами, як монетизувати своє хобі і заробляти на ньому.

Секрети успіху Ілони Гвоздьової

Щоб заінтригувати шанувальників та підігріти увагу до книжки, Ілона поділилась 10 секретами успіху.

  1. Танцівниця зізналась, що шалено любить свою роботу.
  2. Ілона Гвоздьова завжди намагається вдосконалюватися у всіх сферах: як педагог, танцівниця й хореограф.
  3. Зірка не зупиняється на досягнутому. А тому завжди в пошуках нових можливостей.
  4. Переможниця "Танців" поділилась, що її оточення мусить бути безпосередньо пов'язане з внутрішнім світом.
  5. Також Ілона Гвоздьова не боїться перешкод. Тому вона працює з різними віковими категоріями, для того, щоб вивчати їхню специфіку та запити.
  6. Танцівниця також надає перевагу праці з тими людьми, з якими відчуває позитивний енергообмін.
  7. Часом у всіх у певний момент приходять труднощі. Якщо зірка відчуває точку вигоряння, то обов'язково дає собі час на відпочинок та на те, щоб побути наодинці.
  8. Ілона Гвоздьова зізналась, що любить ризикувати, ставити перед собою складні завдання та знаходити до них рішення.
  9. Танцівниця часто дякує за те, що має: сім'ю і своє тіло.
  10. Наостанок зірка додала, що все, що вона робить і створює, намагається наповнювати емоціями та почуттями.