Вона тремтить, – Ілона Гвоздьова шокувала зізнанням, як війна вплинула на її доньку

Відома танцівниця Ілона Гвоздьова розповіла про свою доньку Валерію. Зірка поділилася переживаннями щодо того, як війна вплинула на дівчинку. Гвоздьова зізнається, що їй важко це бачити.

Танцівниця пояснила, що її 7-річна донька гостро реагує на сигнали тривоги. Кілька тижнів тому Ілона показувала, як ховалася з донькою у підвалі під час обстрілу Києва.

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Тепер хореографиня показала фото доньки, яка зараз захопилася гімнастикою. За словами зіркової мами, вона не може дивитися на ці щасливі кадри без сліз, бо знає, що відчуває її дитина.

Дивлюсь ці фото і сльози на очах навертаються. Після останньої гучної ночі в Києві моя донька знов стала боятися всього. Почувши тривогу, біжить поперед мене ховатися в укриття, руки і голос тремтить і моє серце просто крається від безсилля,

– написала Гвоздьова.



Донька Ілони Гвоздьової / Фото з її інстаграму

Вона додала, що вдень намагається надолужити життя і встигнути бути щасливими. "Наче спішимо жити, бо завтра може не настати", – каже зіркова мама.

Ілона зізналася, що намагається подарувати дітям безтурботне дитинство, але це не завжди виходить.

"Я вже вигадувала все: ігри, смаколики, відволікаючі бесіди, маленькі подорожі, подарунки та, на жаль, наші діти назавжди тепер будуть дітьми війни", – вважає Гвоздьова.

Крім того, в Інстаграм зіркова мама заявила, що дуже хоче відвезти дітей на море, аби вони просто виспалися без тривог та в тиші.

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Ілона Гвоздьова хоче відпустку з дітьми / Фото з її інстаграм-сторіс

До слова, днями танцівниця розповідала, як провела ніч в укриття через ракетну атаку. На ранок Ілона Гвоздьова вийшла в інстаграм-сторіс і показала себе після безсонної ночі. Вона сказала, що всю ніч прикривала собою дітей і прислухалася до гулу "шахедів".