В Instagram зірка поділилася своїми проблеми та поскаржилася на самопочуття. Раніше вона розповідала, як війна погіршила здоров'я її чоловіка.

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Ілона Гвоздьова записала відео без макіяжу та показала, що на її обличчі з'явилися почервоніння. За словами танцівниці, в неї була застуда, до якої додалася ще й алергічна реакція.

"Така історія продовжується у мене на обличчі. До хвороби ще й додалася алергія", – сказала вона.



Ілона Гвоздьова розповіла про хворобу / Фото з її інстаграм-сторіс

Кілька днів зірка почувалася жахливо та навіть думала, що вона помирає.

Відчуття були паскудні. Думала, помираю. Свербіж, очі в сльозах, червоні, навколо носа все червоне і подразнене, дихати немає чим, горло болить, ночами без сну, запах і смак майже не відчутні,

– розповіла Гвоздьова.



Ілона Гвоздьова розповіла про хворобу / Фото з її інстаграм-сторіс

Тепер Ілона почувається краще, танцівниця вже вся в робочих справах.

Зірка зізналася, що відчувала себе паскудно, бо на вулиці була весна, а вона знову захворіла та мала температуру. В соцмережі вона розповідала, що перестала вживати ліки і перейшла на "старі бабусині методи" – почала пити трав’яні чаї, прогріватися з гречки, настоянки з м’яти та ехінацеі тощо.

До слова, раніше Ілона Гвоздьова записала відвертий ролик, в якому зі сльозами на очах розповіла про тугу за дітьми. Вона зізналась, що задля роботи їй доводиться жертвувати материнством. За її словами, їй доводиться спостерігати досягнення дітей через телефон.