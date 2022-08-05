Ілона Гвоздьова розповіла про родичів з Криму та нерухомість, що там залишилась

Українська танцівниця Ілона Гвоздьова родом з Криму. Вона розповіла про спілкування з родичами там і нерухомість, яку планувала продавати.

Відома українська танцівниця Ілона Гвоздьова за 5 місяців війни пережила немало – окупанти розбомбили її дім, зірка переїхала в Італію, але зрештою вона повернулась до України.

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Ілона Гвоздьова про родичів у Криму

Хореографиня родом з Криму, де досі живуть її родичі, зокрема, по маминій лінії. Вона розповіла, чи продовжує з ними спілкування.

На початку війни вони не могли повірити, десь 80% населення, як мені здається, що у нас відбувається війна. Навіть коли ми показали зруйнований будинок батьків мого чоловіка, я сказала: "Я ж не можу сама прийти і кинути бомбу на будівлю нашої родини",

– сказала Гвоздьова.

"Ну вони якось почали розумітися. Зараз моя мама спілкується з двома-трьома членами нашої родини, дуже обережно, ні про що… Загалом, як справи, туди-сюди. Не обговорюючи тему політики та війни".

Нерухомість на окупованих територіях

, ведучий Слава Дьомін у Криму має колишнього тестя, який був дуже радий "приходу росії" на територію півострова. Син Дьоміна самостійно прийняв рішення взагалі не спілкуватися з проросійським дідусем.

Ілона Гвоздьова також зізналась, що на території Криму є дім, який збудували, ще за життя її батька. Тепер зірка не знає, що буде з ним робити, адже на окупованих територіях масово відбирають та руйнують домівки.

"До війни мама виставляла його на продаж, але цього літа треба було поїхати, відновити документи, займатися цим питанням. А зараз я не знаю, як. Час покаже, поки стоїть. Головне, щоб не забрали його та не знесли".