Звинувачую себе, – Ілона Гвоздьова зі сльозами на очах розповіла, чим жертвує заради роботи

Танцівниця Ілона Гвоздьова записала відвертий ролик, в якому зі сльозами на очах розповіла про тугу за дітьми. Вона зізналась, що задля роботи їй доводиться жертвувати материнством.

Українська танцівниця Ілона Гвоздьова виховує з чоловіком двох дітей – доньку Валерію та сина Домініка. Та через велику кількість роботи і напружений графік зірка рідко бачиться з ними, про що розповіла в інстаграм-сторіз.

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Ілона Гвоздьова розповіла про сум за дітьми

Зі сльозами на очах хореографиня записала відверте відео, в якому зізналась, що хоче бути разом з дітьми, а не спостерігати їхні досягнення тільки через телефон.

"Я дуже вдячна своїм батькам за підтримку. Вчора розмовляла з мамою, вона сказала: "Доню, не хвилюйся, бо я люблю твого синочка ще дужче, ніж любила тебе". Просто моє серце інколи розривається".

Багато хто з вас бачить лише яскраву картинку в інстаграмі, великі проєкти, багато роботи, успіх, визнання. У всього цього є інша сторона – постійна жертва і постійні ваги: сім'я, робота, особисте "я". Весь час потрібно це переставляти між собою, щоб розуміти, що ти на 100% всюди встигла,

– зізналась Ілона.

Гвоздьова додала, що вірить у те, що такий період мине. До того ж те рішення, яке прийняла вона з чоловіком – з найкращих побажань для майбутнього їхньої сім'ї. "Війна буде не вічною, вона скінчиться. Сім’я возз'єднається, і всі ми будемо щасливі. Все буде добре, просто бувають часи, коли я дуже себе звинувачую, що я не достатньо хороша мати. Я дуже чекаю час, коли я зможу возз'єднатися з дітьми і просто жити з ними щасливо".

Ілона Гвоздьова про жертвування материнством заради роботи: відео

Танцівниця додала, що майже неможливо здобути успіх у всіх сферах. Тому вона захоплюється тими жінками, яким вдається зберігати баланс.



Ілона Гвоздьова про роботу / Фото з інстаграм-сторіз



Ілона Гвоздьова про роботу / Фото з інстаграм-сторіз