Уже рівно ставлюся, – Ілона Гвоздьова висловилася про Влада Яму, який дременув до Америки

У перший день війни суддя "Танців з зірками" Влад Яма чкурнув до США, поки не закрили кордони. Його колега Ілона Гвоздьова сказала, що вже "рівно ставиться" до цього, і була б не проти посісти його крісло на проєкті.

Влад Яма проводить ді-джейські сети в Нью-Йорку й в Україну не поспішає. Тож, ймовірно, його кар'єра на "Танцях з зірками" під питанням. Ілона Гвоздьова не критикує його публічно, але натякає, що за суддівський стіл народ його не посадить.

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Ілона Гвоздьова про колегу Влада Яму

Стосовно Влада Ями. Давати коментар, чи правильно він вчинив, чи неправильно. Зараз я вже рівно ставлюся до тих, хто виїхав,

– заявила Ілона Гвоздьова.

Вона додала, що не можна стригти всіх зіркових чоловіків під одну гребінку. Адже деякі не втекли від війни, а виїхали, щоб допомогати. "Якщо в них є можливість бути рупором України за кордоном, нехай це буде їхня головна місія. Тоді народ сприйме їхній від'їзд нормально, а не сидіти на пляжі", – емоційно висловилася танцівниця.

Щодо суддівського крісла "Танців з зірками", то в нього Ілона Гвоздьова мітить давно. Вона каже, що після війни вся влада буде в руках народу. Очевидно, так знаменитість натякає, що Влада Ями, який зіштовхнувся з хейтом після виїзду до США, у проєкті не буде.

Було б нечесно, якби я сказала: "Ні, мені це нецікаво". Повірте, кожному танцівнику це цікаво, просто не всі про це кажуть. Це класний стрибок, розвиток. Але це має вирішувати канал, народ,

– зазначила Ілона.

Ілона Гвоздьова на "Танцях з зірками" / Фото з інстаграму танцівниці