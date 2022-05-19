Ілона Гвоздьова пояснила, чому приїхала до Києва попри небезпеку: "Вже не було сил"

Українська танцівниця Ілона Гвоздьова днями повернулась до України. Вона пояснила, що вже не мала сил жити на відстані з чоловіком.

Переможниця "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова пересиджувала війну з мамою й дітьми в Італії. Та днями вона повернулась в Україну та возз'єдналась з чоловіком.

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Чому Ілона Гвоздьова повернулась до України

Танцівниця пояснила, що вже не розуміла, як можна жити в розлуці з чоловіком. Тому вона вирішила жити в умовах війни попри те, що все ще існує загроза повторного наступу на Київ та ракетних обстрілів.

Тому що вже не було сил! Я не розуміла, як жити далі без чоловіка! То не є життя. Прийшло розуміння, що війна не закінчиться сьогодні. Але гостра загроза минула й просто треба вчитися жити в сучасних реаліях,

– зізналась Ілона Гвоздьова.



Ілона Гвоздьова про повернення додому / Фото з інстаграм-сторіз

Наразі танцівниця планує залишитися в Києві: "Я вже нікуди не планую виїжджати. Планую збудувати з чоловіком глибокий підвал на всяк випадок. Та зрозуміти, чим можу бути корисна собі й людям".



Ілона Гвоздьова про повернення додому / Фото з інстаграм-сторіз

Також зірка додала, що її діти, так само як і вона сама, повертаються до нормального життя навіть в умовах війни.

Зараз все чудово. Всі разом і це головне! Рія повернулась до звичного життя: школа, гімнастика. Домік нарешті зустрів улюблену няню Свєту. Я в пошуках роботи та подальшого розуміння дій,

– поділилась хореографиня.



Ілона Гвоздьова про повернення додому / Фото з інстаграм-сторіз