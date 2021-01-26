Була дуже камерна атмосфера: Ілона Гвоздьова охрестила свого сина – фото

Українська танцюристка і переможниця "Танці з зірками 2018" охрестила свого тримісячного сина Домініка. Таїнство хрещення пройшло у Пантелеймонівському соборі 23 січня.

Джерело: 24 канал

За словами Ілони Гвоздьової, усі обов'язки організації хрещення взяли на себе куми.

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Хрещення сина Ілони Гвоздьової

На події таїнства хрещення Домініка були присутні батьки хлопчика – Ілона та її чоловік Іван, а також 5-річна донька Рія та близькі друзі подружжя, які стали хрещеними батьками хлопчика.



Ілона Гвоздьова охрестила сина / Фото Інни Сидорук

Була дуже душевна, камерна атмосфера. У цей день було дуже сонячно, тепло і якось по-особливому душевно. Готувалися до хрестин дуже швидко, але для мами і тата пройшло все дуже гладко і спокійно, оскільки всі обов'язки організації взяли на себе куми. Для мене хрестини – це дуже особисте, тому все проходило без особливого розголосу і уваги,

– поділилася Ілона Гвоздьова.

Ілона Гвоздьова додала, що близькі друзі стали їхніми кумами, оскільки вони товаришують багато років і довірились їм. Вони не є медійними особами і до шоу-бізнесу відношення не мають.



Хрещеними батьками Домініка стали близькі друзі танцюристки / Фото Інни Сидорук

Зокрема, танцюристка поділилась, що до таїнства хрещення дуже відповідально поставилась донька Рія – вона дуже ніжно і дбайливо ставилася до братика.



5-річна донька Гвоздьової Рія на таїнстві хрещення братика / Фото Інни Сидорук

Що відомо про сина Гвоздьової?

Пологи української танцюристки відбулись 11 жовтня в одній з приватних клінік Києва. Свого сина вона назвала на честь Домініканських островів, оскільки саме там відбулось зачаття другої дитини. Незважаючи на три негативні тести на вагітність, вона відчувала, що у ній зародилось життя, відтак, вирішила піти до гінеколога, де все й підтвердилось. У пари Ілони та Івана вже є 5-річна донька Рія.

До слова, друга вагітність Гвоздьової не завадила їй погодитись на участь у проєкті "Танці з зірками 2020", проте вона вибула з шоу одразу ж у 2 випуску. Її партнером став телеведучий Дмитро Танкович. Причиною стала критика глядачів через перебування Ілони на проєкті під час третього триместру вагітності.