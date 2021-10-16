Ілона Гвоздьова назвала учасника "Танців з зірками", який гідний бути в фіналі

Українська танцівниця Ілона Гвоздьова часто ділиться враженнями від "Танців з зірками". Цього разу вона не критикувала, а похвалила одного з учасників та назвала його гідним фіналу. На думку Гвоздьової, це Артур Логай.

Переможниця "Танців з зірками" не оминула увагою 6 випуск проєкту. Вона поділилась враженнями від виступу актора Артура Логая та високо оцінила його перформанс.

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Хто може бути у фіналі "Танців з зірками"

Ілона Гвоздьова заявила, що пара Артура Логая та Анни Кареліної "гідна фіналу". Вона пояснила свою думку.

Кожного разу вони намагаються здивувати новим ростом, розвиваються в різних стилях, підтримками й сюжетними номерами. Все, що стосується техніки, підтримок, як на мене — це найкраща пара за всю історію проєкту,

– підкреслила танцівниця.

"Складно, професійно, просто причепитися ні до чого. А якщо на секунду згадати, що партнер — аматор, то взагалі дух захоплює. Браво", – додала вона.

Водночас Ілона Гвоздьова зауважила кілька промахів у виступі пари: "Рекомендую працювати над балансом. Хочеться більше свободи в тілі. Більше сили в ногах і не таких рук".



Ілона Гвоздьова про Артура Логая / Фото з інстаграм-сторіз

Зазначимо, Артур Логай також є фаворитом для судді "Танців з зірками" Максима Чмерковського. За словами хореографа, чоловічий склад у цьому сезоні напрочуд сильний.

Але іншим претендентом на перемогу Чмерковський назвав Дмитра Кадная: "У нього неймовірна база. Можливо, немає танцювальної бази, але багато харизми. Він заповнює танець собою так, що навіть не хочеться дивитися на техніку".