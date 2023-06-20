Наче палками били: Ілона Гвоздьова розповіла, як ховалася з дітьми у підвалі через атаку дронів

У ніч проти 20 червня Росія знову атакувала Київ "Шахедами". Сили ППО знищили понад 20 БпЛА, тож у столиці й області було гучно. Після оголошення повітряної тривоги танцівниця Ілона Гвоздьова спустилася з дітьми у підвал.

На ранок після чергової атаки Росії Ілона Гвоздьова вийшла в інстаграм-сторіс і показала себе після безсонної ночі. Вона нібито всю ніч прикривала собою дітей і прислухалася до гулу "шахедів".

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Ілона Гвоздьова спала в укритті через атаку дронів на Київ

Сьогодні у нас нічка була важкою, трохи схвильованою. Сьогодні 5 годин проспала у позі ембріона у підвалі, обіймаючи своїх дітей, тіло затерпло все, наче хто палками бив. Поруч в озері стояв гуркіт від жаб, і я прислухалася до кожного звуку шахеда,

– поділилася Ілона Гвоздьова.

Ілона Гвоздьова після нічної атаки Росії / Фото з інстаграм-сторіс танцівниці

До речі, Ілона Гвоздьова не вперше спускається в підвал під час нічної повітряної тривоги. У ніч проти 1 червня, коли Росія атакувала Київ балістичними та крилатими ракетами, вона з донькою зустріла літо під землею. Тоді 7-річна Валерія "сиділа" в телефоні, а її зіркова мама – у новинах.

"Перший день літа офіційно зустріли у підвалі. День захисту дітей! Українські діти зустріли у підвалі", – коментувала тоді Гвоздьова.