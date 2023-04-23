Ілон Маск зухвало відповів Стівену Кінгу, який просив задонатити галочку з твіттера Притулі

Американський письменник Стівен Кінг публічно звернувся до власника твіттера Ілона Маска через "синю галочку" й попросив віддати її у фонд Сергія Притули. Мільярдер не проігнорував і різко відповів.

Стівен Кінг був одним із трьох щасливчиків, яким не довелося платити за синю галочку верифікації у твіттері. Вона доступна кожному й коштує всього 8 доларів на місяць, але Ілон Маск залишив її письменнику безкоштовно. Той відреагував з іронією – просив віддати "галочку" на благодійність і закинути у фонд Сергія Притули трохи більше, ніж 8 доларів.

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Ілон Маск зухвало відповів Стівену Кінгу

Винахідника, схоже, неабияк зачепив докір Стівена Кінга, тож він так само публічно нагадав, що пожертвував 100 мільйонів доларів і попросив письменника оголосити свою суму донатів.

Я задонатив Україні 100 мільйонів доларів, а скільки ви пожертвували?

– написав Ілон Маск.

Мільярдер також прикріпив твіт міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, де він дякує за фінансування роботи Starlinks в Україні. Крім того, Маск зауважив, що відмовився від грошей Мініоборони США, яке мало б компенсувати вартість супутникового інтернету.

До речі, у березні Михайло Федоров коментував, як ставиться до Ілона Маска, який підігрує пропаганді Кремля. Міністр знає про скандальні твіти мільярдера, але каже, що супутниковий зв'язок, який він відкрив для України за кілька днів, вартий більшої уваги, бо "надважливий для збереження життя наших бійців". Крім того, той нібито готує нову допомогу для України.