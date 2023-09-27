Ілон Маск замилував мережу світлинами з трирічним сином X Æ A-12: рідкісні фото малюка з татом

Бізнесмен Ілон Маск виховує десятьох дітей. Так, днями він показався з трирічним сином із загадковим ім'ям – X Æ A-12 від колишньої дружини співачки Граймс.

Разом вони завітали на зустріч із президенткою Угорщини Каталін Новак. Згодом засновник SpaceX поділився світлинами з сином у своїх соцмережах.

Не пропустіть Ілон Маск підтвердив, що став батьком удесяте: що означає незвичне ім'я сина

Ілон Маск показався з сином

На світлинах, які винахідник поширив у себе на сторінці, можна побачити, як мило хлопчик обіймає батька, ніби заховавшись від інших людей. Малюк був одягнений у білу футболку та червоні шорти, тоді як Ілон Маск підібрав чорні штани, білу сорочку та чорний джемпер з надписом Tesla.

Діти Ілона Маска: що відомо

Всього підприємець був двічі одружений та має 10 дітей.

Перша дружиною бізнесмена Жюстін народила йому сина, на ім'я Невада Олександр. На жаль, через 10 тижнів після народження малюк помер від СРДС (синдром раптової дитячої смерті). Згодом за допомогою ЕКО жінка змогла також народити двійнят – Гріффіна та Ксав'єра, а потім трійнят – Деміана, Кайю та Саксона.

Пізніше бізнесмен закрутив роман з Ембер Хьорд, яка скористалась послугами сурогатної матері.

Втім, вже у 2018 році на Met Gala Маск завітав з канадською співачкою Граймс. У січні 2020 року світові ЗМІ дізнались про її вагітність, а 5 травня стало відомо, що вона народила первістка із загадковим ім'ям – X Æ A-12.

У вересні 2021 року Маск та Граймс розійшлись, але ще через 2 місяці Ілон заявив, що у нього та колишньої народилась донька Екса від сурогатної матері. У серпні стало відомо й про третю спільну дитину бізнесмена та співачки. Ім'я малюка – Тау Техно Механікус. Воно навіяне "грецькою літерою, що позначає ірраціональне число, яке дорівнює подвоєному числу Пі". Це число має приблизне значення 6,28 (3,14×2). Воно означає день народження Ілона Маска – 28 червня