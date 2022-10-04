"Коли Тесла перетворилася на щі": як Клопотенко, Ектор та інші реагують на "зашквар" Маска
Напередодні відомий американський інженер Ілон Маск оскандалився серією пропросійський твітер-дописів, де звинуватив Україну в ескалації військових дій. Реакція була миттєвою: що від українців, що від політиків, що від знаменитостей. Найкращі дописи пропонуємо прочитати й вам.
3 жовтня Ілон Маск запропонував у твітр "мирний план" закінчення війни в Україні, де ми нібито маємо поступитися Кримом для Росії, а населення Донбасу та Криму мають самі вирішити, чи хочуть бути в нашій країні під наглядом ООН. Необдумані слова інженера, які вже нарекли хайпом, не змогли обійти осторонь й українські знаменитості.
До слова Ілон Маск запропонував неоднозначні варіанти "миру" для України: у Зеленського відреагували
Ектор Хіменес-Браво
"Коли купував електрокар – обрав не Теслу. І не помилився.Ілон Маск сьогодні розчарував проросійською позицією. ЗСУ – найсильніша армія світу. Ми переможемо. Крим – це Україна! Донецьк – це Україна! Луганськ – це Україна! Херсон – це Україна!" – написав шеф-кухар та показав середнього пальця мільярдеру.
Андрій Бєдняков
Уродженець Маріуполя теж прокоментував слова Маска, зобразивши його в образі "чмоні" – російського окупанта, якого на початку війни взяли в полон. "Доброї ночі", – лаконічно прокоментував ведучий.
Григорій Решетник
"А міг би бути наступним Холостяком", – жартівливо підписав не дуже вдале фото Маска ведучий шоу "Холостяк". У коментарях від себе слова обурення також додала відома фітнес-тренерка Аніта Луценко: "От козел , хто б міг подумати".
Анатолій Анатоліч
"Там Маск у Twitter запропонував своє рішення завершити війну в Україні. Там чотири пункти, серед яких віддати Крим Росії, через нібито помилку Хрущова. У мене є інша пропозиція – віддати заводи Tesla корінним індіанцям", – заявив Анатоліч та поцікавився у фанатів, чи підтримують вони таку ідею.
Євген Клопотенко
Шеф-кухар Євген Клопотенко вже давно бореться за право називати борщ виключно українською стравою, а російські щі часто згадує у своїх жартах. "Коли Тесла перетворилася на щі", – написав кухар, натякнувши на проросійські погляди Ілона.
Сергій Притула
"Ілоне, чоловіче. Здається, ви пропустили багато уроків історії, зосередившись на космосі та електромобілях. Ваші пропозиції схожі на путінські", – різко написав Сергій та разом із блогером Ігорем Лаченковим заявив, що відкриває збір коштів на підручник з історії для Ілона Маска: "Ми, українці, знаємо історію і цінуємо своє майбутнє. Ми хочемо зробити подарунок для Ілона Маска – підручник з історії. Ми купимо йому підручник. Усі гроші, які залишаться, підуть на тих, хто зараз творить історію вільного світу – Збройні Сили України. Приєднуйтесь!".
Володимир Дантес
Виконавець, який навесні віддавав свій електрокар Tesla Model Y на потреби волонтерів, після скандалу з Маском вирішив продати автомобіль. "Після останніх твітів Ілона Маска. Продам свою теслу! Писати в дірект!" – написав Дантес, проте шанувальники у відповідях додали, що тепер цю машину ніхто не захоче купувати.
У своїх інстаграм-сторіс на "зашквар" Маска також відреагували Маша Єфросиніна, Надя Дорофєєва, Анна Неплях та інші.
Зірки реагують на "твіти" Маска / Фото з інстаграм-сторіс зірок
Скандальна заява Ілона Маска: коротко
- Ввечері 3 жовтня Ілон Маск опублікував скандальний твіт про російсько-українську війну. Впливовий бізнесмен запропонував фоловерам у твіттері опитування, в якому виклав свою позицію щодо розв'язання питання приналежності анексованого Росією Криму.
- Володимир Зеленський відреагував на скандальні твіти Ілона Маска. Президент України попросив винахідника визначитися, кого він підтримує – Україну чи Росію.
- Після неоднозначного твіту акції компанії Ілона Маска Tesla стрімко обвалилися на ринку.
- Згодом інженер написав ще один твіт, що насправді "дуже підтримує Україну, але переконаний, що масштабна ескалація війни завдасть великої шкоди Україні і, можливо, світу".